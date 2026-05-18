Стан изгорио због пуњача за мобилни! Бака, деда и унуци једва побјегли из пакла

Аутор:АТВ
Коментари:0
Права драма одиграла се ноћас око 2 сата послије поноћи на Новом Београду, када је избио стравичан пожар у стамбеној згради, а сумња се да је хаос изазвао пуњач од телефона!
Један стан је у потпуности изгорио, неколико је оштећено, док су бака, дека и унуци пуком срећом успјели да побјегну из живе ватре и извуку живу главу.
О обиму и силини ватрене стихије најбоље говори податак да је на терен хитно упућено чак 15 ватрогасаца са пет ватрогасних возила, који су дали све од себе да локализују и угасе пожар прије него што прогута читаву зграду.
Драма трајала више од два сата: Станари у паници бјежали на улицу
Како сазнаје Телеграф, од преплашених свједока са лица мјеста, ноћас је на Новом Београду владао општи хаос. Сирене ватрогасних возила и полиције пробудиле су читав крај, а густ црни дим брзо се проширио кроз ходнике.
Скоро сви станари зграде су у паници излетјели испред објекта, у страху за сопствене животе
Према ријечима очевидаца, борба са пламеном трајала је више од два сата прије него што је ситуација стављена под контролу.
"Било је језиво! Пробудиле су нас сирене и галама. Када смо погледали кроз прозор, видјели смо огроман пламен како куља из стана. Сви смо одмах истрчали напријед, нико није размишљао о стварима, само да извучемо живу главу", прича један од видно потресених комшија.
Највећа срећа у овој страшној ноћи јесте то што нико није повријеђен. Из стана који је био директно на удару ватре, на вријеме су успели да побјегну станари. Они су прошли без повреда, али су претрпели огроман шок.
Док се званични узрок несреће још увијек утврђује, међу станарима се већ увелико прича о томе како је дошло до катастрофе која је могла да однесе четири живота.
Према ријечима комшија, сумња се да је пожар изазвао пуњач од мобилног телефона који је остао укључен у струју током ноћи и прегријао се.
На лицу мјеста обављен је детаљан увиђај како би се утврдиле све околности ове несреће. О цијелом случају хитно је обавјештено и надлежно тужилаштво, које је покренуло истрагу. Материјална штета у згради је огромна, а један стан је потпуно уништен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч1
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Најновије
14
09
14
06
13
58
13
56
13
55
Тренутно на програму