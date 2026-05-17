Logo
Large banner

Тешка саобраћајка у Карановцу, интервенисали ватрогасци

Аутор:

АТВ
17.05.2026 09:42

Коментари:

0
ватрогасци извукли повријеђеног у саобраћаки код карановца
Фото: Facebook/printscreen

У саобраћајној несрећи која се синоћ догодила у бањалучком насељу Карановац повријеђена је једна особа, објавила је Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука на друштвеним мрежама.

Несрећа се, како су навели, догодила око 23.15.

Судећи према фотографијама, аутомобил је слетио са пута, и завршио у каналу. На терену су осим ватрогасаца биле и Хитна помоћ, као и полиција.

Саобраћајка Карановац
Саобраћајка Карановац

Осим ове интервенције, ватрогасци су у 19.58 у Улици Пољски партизански батаљон гасили пожар на електро-инсталацијама.

Имали су интервенцију и у 01.35 у Љубачеву, гдје су уклањали стабло које је пало на саобраћајницу и ометало одвијање саобраћаја, наводи се на Фејсбуку Ватрогасно спасилачке бригаде Бањалука

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

саобраћајка у Карановцу

Саобраћајна несрећа

Ватрогасци Бањалука

повријеђена једна особа

Хитна помоћ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Три аутомобила изгорјела у Сарајеву

18 ч

0
Младићу (21) машина за балирање сијена одсјекла руку

Хроника

Младићу (21) машина за балирање сијена одсјекла руку

23 ч

0
погинули рониоци Малдиви Италијани

Хроника

Игнорисали упозорење па заронили у пећине: Испливале три теорије о погибији Италијана на Малдивима, једна је посебно застрашујућа

23 ч

0
Ајкула океан море напад

Хроника

Мушкарац страдао након што га је, највјероватније, напала ајкула

1 д

0

  • Најновије

10

33

Три државе су доживјеле дебакл на Евровизији: Нису освојиле ниједан бод од публике

10

29

Слоба о проблемима са којим се борио: Повећао сам дозе, пио лијекове, жени сам ћутао о томе

10

29

Која сједишта у авиону су најбоља за дуга путовања

10

25

Изградња магистралног гасовода и ауто-пута до Млиништа за бољи живот грађана

10

22

Враћа се Конор Мекгрегор! УФЦ лансирао бомбу и заказао борбу године за љето

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner