Тешка саобраћајка у Карановцу, интервенисали ватрогасци

Аутор:АТВ
Коментари:0
У саобраћајној несрећи која се синоћ догодила у бањалучком насељу Карановац повријеђена је једна особа, објавила је Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука на друштвеним мрежама.
Несрећа се, како су навели, догодила око 23.15.
Судећи према фотографијама, аутомобил је слетио са пута, и завршио у каналу. На терену су осим ватрогасаца биле и Хитна помоћ, као и полиција.
Осим ове интервенције, ватрогасци су у 19.58 у Улици Пољски партизански батаљон гасили пожар на електро-инсталацијама.
Имали су интервенцију и у 01.35 у Љубачеву, гдје су уклањали стабло које је пало на саобраћајницу и ометало одвијање саобраћаја, наводи се на Фејсбуку Ватрогасно спасилачке бригаде Бањалука
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
18 ч0
Хроника
23 ч0
Хроника
23 ч0
Хроника
1 д0
Најновије
10
33
10
29
10
29
10
25
10
22
Тренутно на програму