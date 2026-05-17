Одјекују експлозије у центру Москве, има настрадалих

Најмање троје људи је погинуло, а бројне стамбене зграде погођене су у масовном нападу дроновима на Московску област и Москву
Велики напад дроновима био је усмјерен на Московску област током ноћи између 16. и 17. маја, при чему су најмање три особе погинуле, а стамбене зграде оштећене, саопштили су руски званичници и локални извори.
Градоначелник Москве Сергеј Собјанин изјавио је да противваздушна одбрана одбија напад још од вечери 16. маја, а акције су настављене и у раним јутарњим сатима 17. маја.
🚨A Ukrainian drone hit the bottom of a residential building in Zelenograd, Moscow https://t.co/IS7mIVFKuK #Moscow #Russia #RussiaUkraineWar — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 17, 2026
📌At least three people were killed & multiple residential buildings damaged in a large-scale drone attack on Moscow.
📌 Reports… pic.twitter.com/L1YoZUvwMF
До око 3:30 сати по локалном времену, руске власти тврдиле су да је оборено најмање 73 дрона, док су системи противваздушне одбране и даље пресретали долазеће циљеве.
Снимци који круже друштвеним мрежама након 3 сата ујутру наводно приказују бљескове на небу и пожаре на више локација.
On the night a Ukrainian drone attack occurred in the village of Durykino (Moscow region), resulting in a large fire at the local fuel depot.— F76 (@f76pacificator) May 17, 2026
Residents reported loud explosions.
Analysis of video footage confirmed that the target was the Sonechnogorskaya Fueling Station. pic.twitter.com/i0eqpDh8hM
Извјештаји помињу експлозије у градовима Химки, Клин и Зеленоград у Московској области, активности у близини аеродрома Шереметјево, као и детонације у центру Москве.
Гувернер Московске области Андреј Воробјов касније је саопштио да су најмање три особе погинуле у нападу, укључујући двије у селу Погорелки и једну у Химкију.
Додао је да је више особа повријеђено у неколико округа након што су дронови погодили стамбене зграде и куће.
Three people were killed and four more were injured in a drone attack in the Moscow region, Governor Andrei Vorobyov announced.— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) May 17, 2026
More than 120 Ukrainian drones flying toward Moscow were shot down by air defense systems, Mayor Sergei Sobyanin reported. pic.twitter.com/NMmRt6KBb8
Експлозије су током ноћи пријављене и широм Крима. Напади су уследили неколико дана након што је Русија увела нова ограничења у вези са извјештавањем о посљедицама удара дроновима, забранивши објављивање фотографија, видео-снимака или детаља без званичног одобрења.
Прекршиоцима прете новчане казне од 3.000 до 5.000 рубаља (38 до 64 долара) за физичка лица, до 50.000 рубаља (640 долара) за званичнике и до 200.000 рубаља (2.500 долара) за правна лица.
