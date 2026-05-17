Одјекују експлозије у центру Москве, има настрадалих

17.05.2026 10:38

Најмање троје људи је погинуло, а бројне стамбене зграде погођене су у масовном нападу дроновима на Московску област и Москву

Велики напад дроновима био је усмјерен на Московску област током ноћи између 16. и 17. маја, при чему су најмање три особе погинуле, а стамбене зграде оштећене, саопштили су руски званичници и локални извори.

Градоначелник Москве Сергеј Собјанин изјавио је да противваздушна одбрана одбија напад још од вечери 16. маја, а акције су настављене и у раним јутарњим сатима 17. маја.

До око 3:30 сати по локалном времену, руске власти тврдиле су да је оборено најмање 73 дрона, док су системи противваздушне одбране и даље пресретали долазеће циљеве.

Снимци који круже друштвеним мрежама након 3 сата ујутру наводно приказују бљескове на небу и пожаре на више локација.

Извјештаји помињу експлозије у градовима Химки, Клин и Зеленоград у Московској области, активности у близини аеродрома Шереметјево, као и детонације у центру Москве.

Гувернер Московске области Андреј Воробјов касније је саопштио да су најмање три особе погинуле у нападу, укључујући двије у селу Погорелки и једну у Химкију.

Додао је да је више особа повријеђено у неколико округа након што су дронови погодили стамбене зграде и куће.

Експлозије су током ноћи пријављене и широм Крима. Напади су уследили неколико дана након што је Русија увела нова ограничења у вези са извјештавањем о посљедицама удара дроновима, забранивши објављивање фотографија, видео-снимака или детаља без званичног одобрења.

Прекршиоцима прете новчане казне од 3.000 до 5.000 рубаља (38 до 64 долара) за физичка лица, до 50.000 рубаља (640 долара) за званичнике и до 200.000 рубаља (2.500 долара) за правна лица.

