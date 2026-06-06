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Кит Харингтон проговорио о одвикавању и борби с овисношћу након "Игре престола"

06.06.2026 14:09

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Кит Харингтон проговорио о одвикавању и борби с овисношћу након "Игре престола"

Британски глумац Кит Харингтон отворено је говорио о тешком периоду кроз који је прошао након завршетка мегапопуларне серије "Игре престола" (Game of Thrones), откривши детаље своје борбе с овисношћу и процеса опоравка који је услиједио.

Глумац, којег публика широм свијета познаје по улози Џона Сноуа, признао је да се након завршетка серије суочио с озбиљним проблемима везаним за ментално здравље и овисност о алкохолу.

Како је истакао, слава, притисак јавности и нагле животне промјене оставили су дубок траг на његово ментално стање.

„Прошао сам кроз период када сам био на врло мрачном мјесту. Нисам желио да ме људи виде као некога ко има проблем, али сам на крају морао признати самом себи да ми је потребна помоћ“, рекао је Харингтон.

Глумац је открио да је 2019. године одлучио да потражи стручну помоћ те је провео одређено вријеме у рехабилитационом центру. Тада се, како каже, први пут озбиљно суочио с властитим проблемима и почео да ради на опоравку.

„Прво што сам урадио док се серија приказивала било је то да сам отишао на одвикавање. Било је то врло необично искуство. Одлучио сам да одем на одвикавање баш у вријеме емитовања прве епизоде. Био сам тамо шест седмица, изолован, без телефона. Морао сам да се отријезним. Морао сам да се средим“, додао је.

Посебно тежак био је период након емитовања посљедње сезоне серије, када се морао носити с чињеницом да је пројекат који је обиљежио готово цијелу деценију његовог живота дошао крају, преноси Кликс.

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Тагови :

Игра престола

глумац

Кит Харингтон

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