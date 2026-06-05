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Преминуо познати глумац: Памтићемо га по овим улогама

Аутор:

АТВ
05.06.2026 20:06

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Преминуо познати глумац: Памтићемо га по овим улогама
Фото: Pixabay

Британски глумац Ентони Хед, најпознатији по улогама у серијама "Бафи, убица вампира", "Тед Ласо", "Мерлин" и "Мала Британија", преминуо је у 72. години живота.

Хед је међународну славу стекао крајем 1990-их као Руперт Гилес у популарној фантастичној серији за младе, пише ББЦ Њуз.

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Бројне запажене улоге

Након "Бафи“, остварио је запажену улогу у хумористичкој серији "Мала Британија", играо је краља Утера Пендрагона у ББЦ-јевој серији "Мерлин", а недавно се појавио и као бивши власник фудбалског клуба Руперт Менион у серији "Тед Ласо".

Међу осталим Хедовим улогама су и оне у филмовима и серијама "Гвоздена дама", "Убеђивање", "The Inbetweeners" и "Manchild".

Изјава породице

Његове ћерке Емили и Дајзи потврдиле су да је преминуо мирно, окружен породицом, од компликација изазваних упалом плућа.

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"Тешка срца објављујемо смрт нашег изванредног оца", стоји у њиховој изјави.

"Била је и заувијек ће бити част и привилегија бити његове ћерке и из прве руке свједочити утицају који су он и његов рад имали на толико много људи“, додале су. Поручиле су да знају "колико ће недостајати пријатељима, колегама и обожаваоцима серија у којима је глумио".

Навеле су и да је "јако волио свој посао" и да се "увијек сматрао невјероватно срећним". Породица је потврдила да ће "његово насљеђе живјети" и да се сматрају "срећнима" што су га током цијеле каријере гледали како ради оно што воли.

(Индекс)

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Тагови :

преминуо глумац

преминуо Ентони Хед

глумац

серија

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