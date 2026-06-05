Завршена пета Међународна ликовна колонија "Бања Дворови 2026"

Аутор:АТВ
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Пета Међународна ликовна колонија „Бања Дворови 2026“ успјешно је завршена након неколико дана интензивног умјетничког стваралаштва и дружења. Овогодишња колонија окупила је велики број ликовних умјетника из различитих крајева, који су током боравка у Дворовима створили више од 60 умјетничких дјела инспирисаних природним љепотама Семберије.
Затварајући колонију, предсједница Скупштине града Жељана Арсеновић истакла је значај ове манифестације за културни живот града, нагласивши да је ријеч о импозантном окупљању умјетника који су својим радом дали вриједан допринос развоју и промоцији културе.
Директор Бање Дворови Милорад Зекић захвалио је свим учесницима на доласку и стваралачком доприносу, као и суорганизаторима – Туристичкој организацији града Бијељина, Центру за културу и Удружењу ликовних умјетника „Свети Лука“, који су помогли реализацију овог значајног догађаја.
"Увјерен сам да ће ликовна колонија наставити да расте и да ће постати још препознатљивија културна манифестација. Интересовање умјетника из године у годину је све веће, што потврђује њен значај. Посебно ме радује што кроз овакве догађаје шаљемо лијепу слику о нашем граду и промовишемо његове вриједности", рекао је Зекић.
Ликовна колонија „Бања Дворови“ и ове године потврдила је свој значај као мјесто сусрета умјетника, размјене искустава и стварања дјела која ће трајно свједочити о љепотама Семберије и богатству културног живота овог краја.
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