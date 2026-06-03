Сутра почиње Театар фест "Петар Кочић"

Аутор:Валерија Илић
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Театар фест "Петар Кочић" почиње сутра и трајаће до 10. јуна. Тим поводом руководство Народног позоришта одржало је састанак са предсједником Српске Синишом Караном.
Захвални су на наставку сарадње чиме је омогућено да позориште, осим званичног такмичарског програма, промоцију позоришне дјелатности организује и у 15 локалних заједница широм Српске.
Народно позориште Републике Српске је од 1998. године домаћин и организатор Теата феста „Петар Кочић“. Организовањем оваквог фестивала Народно позориште жели да утиче на укупан развој сценске умјетности у Републици Српској и допринесе њеној афирмацији у регионалном, европском и међународном контексту.
"Народно позориште Републике Српске поред званичног такмичарског дијела програма, који почиње сутра, своју промоцију дјелатности позоришног стваралаштва и умјетности имаће прилику да прикаже у 15 градова и општина локалних заједница у Републици Српској", рекла је директор Народног позоришта Републике Српске Дијана Грбић.
"Ми ћемо са друге стране овим програмом, селекцијом представа, као и овим додатним програмима, које је управница набројала, покушати и сигуран сам успјети да освијетлимо наш образ и да све заједно буде на задовољавајућем нивоу", рекао је умјетнички директор Народног позоришта Републике Српске Љубиша Савановић.
Позориште својим преданим радом и изузетним успјесима на међународној сцени чине ову установу једним од најбољих амбасадора Републике Српске, порука је предсједника Српске.
"У том смислу је то промоција не само, тог нашег укупног идентитета, него и рекао бих данас у савремено доба и са савременим приступима оно има једну другу димензију, данас има образовну, васпитну, етичку димензију, тако да културу можемо посматрати и на такав начин", истакао је предсједник Републике Српске Синиша Каран и додао:
"Колико је јака култура, толико је јака и Република Српска, а она је и одраз наше снаге, дакле афирмација ових вриједности је одраз снаге Републике Српске."
Овогодишњи фестивал Театар фест „Петар Кочић“ отвара првакиња Народног позоришта Републике Српске Николина Фригановић
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