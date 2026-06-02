Logo
Large banner

Двије деценије манифестације "Прољеће у Музеју"

Аутор:

АТВ
02.06.2026 12:37

Коментари:

0
Музеј Републике Српске изложба двије деценије годишњица
Фото: Srna

Од‌јељење за образовно педагошки рад Музеја Републике Српске обиљежава 20 година традиционалне манифестације "Прољеће у Музеју" изложбом ученичких ликовних радова под мотом "Музејски експонат као инспирација".

У Музеју је постављена јубиларна изложба радова ученика из различитих крајева Републике Српске, а међу првим посјетиоцима били су ученици Основне школе "Свети Сава" из Козарске Дубице, којима је ово уједно био и први долазак у Музеј Републике Српске, преноси Срна.

Музејски педагог и савјетник Наташа Ного рекла је новинарима да се током цијеле ове седмице очекује велики број ученика који ће посјетити изложбу и упознати се са радовима својих вршњака.

"Већ 20 година његујемо једну од најатрактивнијих манифестација. Истрајали смо захваљујући великој љубави према умјетности. Многе школе су узеле учешће у ових 20 година", рекла је Ного.

Она је навела да сви ученички радови остају дио богате музејске архиве, додавши да је за наредну годину планирано да јубиларна поставка прерасте у путујућу изложбу и буде представљена школама широм Републике Српске.

Музеј је посјетила ученица шестог разреда Основне школе "Свети Сава" Катарина Чекић која је рекла да јој се посебно допада спој креативности и учења који Музеј нуди ученицима.

"Свиђају ми се радови, а допада ми се и што у Музеју можемо да научимо много тога о нашој историји и култури", рекла је Катарина.

Поред саме изложбе, ученици су имали прилику да обиђу и сталне музејске поставке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Музеј Републике Српске

Прољеће у Музеју

Бањалука

ученици

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

серија трећа сезона

Култура

Трећа сезона серије Еуфорија подијелила публику која је некад у серији видјела глас генерације

23 ч

0
Филм Осмијех за крај Аудио-визуелни центар РС

Култура

Илић: Филм "Осмијех за крај" промовише потенцијале Српске као филмске дестинације

23 ч

0
Глумац Николас Кејџ наслоњен на руку у студију током гостовања у емисији.

Култура

Николас Кејџ открио зашто су редитељи престали да му нуде улоге

3 д

0
Ансамбл Пале обиљежио 10 година рада

Култура

Деценија музике и емоције - ансамбл Пале обиљежио 10 година рада

4 д

0

  • Најновије

12

40

Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"

12

39

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

12

37

Двије деценије манифестације "Прољеће у Музеју"

12

33

Елек: Гондола Пољице на Јахорини од данас носи име Бобана Кустурића

12

30

Обезбиједити услове за доградњу простора за продужени боравак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner