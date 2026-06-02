Двије деценије манифестације "Прољеће у Музеју"

Одјељење за образовно педагошки рад Музеја Републике Српске обиљежава 20 година традиционалне манифестације "Прољеће у Музеју" изложбом ученичких ликовних радова под мотом "Музејски експонат као инспирација".
У Музеју је постављена јубиларна изложба радова ученика из различитих крајева Републике Српске, а међу првим посјетиоцима били су ученици Основне школе "Свети Сава" из Козарске Дубице, којима је ово уједно био и први долазак у Музеј Републике Српске, преноси Срна.
Музејски педагог и савјетник Наташа Ного рекла је новинарима да се током цијеле ове седмице очекује велики број ученика који ће посјетити изложбу и упознати се са радовима својих вршњака.
"Већ 20 година његујемо једну од најатрактивнијих манифестација. Истрајали смо захваљујући великој љубави према умјетности. Многе школе су узеле учешће у ових 20 година", рекла је Ного.
Она је навела да сви ученички радови остају дио богате музејске архиве, додавши да је за наредну годину планирано да јубиларна поставка прерасте у путујућу изложбу и буде представљена школама широм Републике Српске.
Музеј је посјетила ученица шестог разреда Основне школе "Свети Сава" Катарина Чекић која је рекла да јој се посебно допада спој креативности и учења који Музеј нуди ученицима.
"Свиђају ми се радови, а допада ми се и што у Музеју можемо да научимо много тога о нашој историји и култури", рекла је Катарина.
Поред саме изложбе, ученици су имали прилику да обиђу и сталне музејске поставке.
