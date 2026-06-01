Трећа сезона серије Еуфорија подијелила публику која је некад у серији видјела глас генерације

Трећа сезона серије Eуфорија завршава након седмица подијељених реакција, а дио гледалаца и критичара сматра да је некадашња генерацијска драма отишла предалеко у бизарним заплетима.
Серија ХБО-а, у којој главне улоге имају Зендаја, Сидни Свини и Џејкоб Елорди, вратила се након петогодишње паузе обиљежене штрајковима, прерадама сценарија и одласцима из глумачке поставе. Радња нове сезоне прати ликове пет година након средње школе, у знатно мрачнијој и фрагментиранијој фази живота.
Упркос подијељеним критикама, гледаност је рекордна. Прву епизоду у САД-у пратило ју је више од 12,3 милиона гледалаца, док је глобална публика премашила 20 милиона, што је раст од 68 посто у односу на премијеру друге сезоне у истом периоду.
Дио публике сматра да је серија изгубила емоционалну дубину и препознатљивост коју је имала 2019. године. Новинарка и ауторка Џес Бејкон оцијенила је да је Еуфорија у овом тренутку готово мамац за бијес, наводећи да је потрага за виралним сценама довела до једнодимензионалне приче. Гледатељка Еве Ригбy казала је да је серија раније дјеловала као стилизирана верзија искустава њене генерације, али да је трећу сезону теже повезати са стварним животом.
Критике се односе на све екстремније заплете, укључујући Онли Фенс, насилне сцене освете и криминалне линије приче, али има и оних који тврде да је претјеривање одувијек било дио идентитета серије. Поједини фанови хвале глуму, посебно наступе Синди Свини и Зендаје, док терапеут за овисности Гонзало Санчез сматра да серија сада снажније приказује срам, трауму и сложеност опоравка.
коментатор културе Џејмс Киркхам је оцијенио да је највећи проблем четверогодишњи размак између сезона, јер се публика и интернет култура данас много брже мијењају. Теме идентитета, куир искуства и менталног здравља, које су 2019. дјеловале пионирски, у међувремену су постале дио ширег мејнстрим разговора, па Еуфорија више нема исти културни учинак као на почетку.
