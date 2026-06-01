Двоје дјеце повријеђено у судару код Лакташа

Аутор:

АТВ
01.06.2026 13:55

слика аутобуса из вибер групе Стање на путевима
Фото: Viber/Stanje na putevima Gradiška

Три особе, међу којима је двоје дјеце, повријеђени су у судару аутобуса и аутомобила који се синоћ догодио у Александровцу код Лакташа.

Повријеђено је двоје дјеце, рођени 2011. и 2015. године, те возач аутомобила Н.С. из Лакташа. Након несреће они су возилом Хитне помоћи превезени у УКЦ Републике Српске ради указивања љекарске помоћи.

”Незгода се догодила око 20.50 часова на магистралном путу Градишка - Бањалука. У несрећи су учествовали возач аутобуса Г.Д. из Новог Града, те возач аутомобила ”фолскваген”. На лицу мјеста извршен је увиђај, а тачне околности незгоде се истражују”, наводе у ПУ Бањалука.

Након судара и аутобус и аутомобил су слетили с пута. Аутобус је директно ударио у бетонски стуб електромреже, а оштећен је и саобраћајни знак.

