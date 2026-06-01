Млади полицајци спријечили самоубиство Добојлије

АТВ
01.06.2026 14:23

добојски полицајци
Фото: Srna

Добојски полицајци данас су спријечили самоубиство четрдесетогодишњег мушкарца из овог града, који је намјеравао да скочи са четвртог спрата стамбеног објекта у Улици Горана Николића.

Ријеч је о младим припадницима Полицијске станице Добој један - Пеђи Слијепчевићу и Дејану Благојевићу, који су пријаву о наведеном случају примили јутрос у 8.55 часова, преноси Срна.

Слијепчевић је изјавио новинарима да су затекли мушкарца да стоји на дијелу клима са спољне стране објекта.

"Са његовим оцем ушли смо у стан, успоставили вербалну комуникацију и искористили тренутак његове непажње и извукли га", описао је Слијепчевић и додао да је мушкарац упућен у добојску Болницу.

Благојевић је навео да су током школовања имали обуку и за овакве ситуације, када им је указано на то колико је важно да буду смирени и стекну повјерење.

Замјеник командира Полицијске станице Добој један Слађан Ђукановић похвалио је данашњу реакцију младих полицијских службеника, нарочито њихову смиреност.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Полиција

покушај самоубиства

Добој

Пеђа Слијепчевић

Дејан Благојевић

