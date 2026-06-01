Инспекција открила бактерије у сладоледу: Више од 33 одсто узорака неисправно

Инспектори за храну Кантоналне управе за инспекцијске послове Кантона Сарајево током редовних инспекцијских надзора утврдили су већи број оних који не одговарају одредбама Правилника о микробиолошким критеријима за храну.
Током мјесеца маја 2026. године инспектори за храну Кантоналне управе за инспекцијске послове Кантона Сарајево извршили су редовне инспекцијске надзоре у 22 угоститељска објекта у којима се врши производња и промет сладоледа, те су у складу са прописима о храни проведене контроле хигијене процеса рада узимањем узорака брисева са површина, опреме, руку, радне одјеће упосленика, као и узорака сладоледа на микробиолошку контролу здравствене исправности, те преглед декларација сладоледа.
Инспекцијски орган је и током претходних година проводио појачане контроле објеката који се баве производњом и прометом сладоледа, с посебним фокусом на хигијенске услове, начин чувања намирница, здравствену исправност производа и примјену законских прописа. Током двије узастопне сезоне надзора инспектори су у највећем броју случајева дјеловали превентивно, издајући рјешења за отклањање неправилности, упозорења и мјере с циљем да се субјектима омогући усклађивање пословања са прописаним стандардима, без изрицања новчаних санкција.
Међутим, овогодишње контроле показале су да се одређене неправилности код појединих субјеката понављају, упркос раније изреченим превентивним мјерама и остављеним роковима за њихово отклањање, због чега је инспекција приступила изрицању новчаних казни и других законом прописаних мјера.
Укупно је узето 155 брисева са различитих површина, опреме, руку и одјеће и 65 узорака сладоледа.
Од укупно узетих 155 узорака брисева, 33 бриса не одговара одредбама Правилника о микробиолошким критеријима за храну ("Сл. гласник БиХ", бр. 11/13, 79/16 и 64/18), односно Смјерницама за тумачење и проведбу правилника о микробиолошким критеријима за храну (2023), односно 21,29 % је неодговарајућих узорака, јер садрже микроорганизме (аеробно мезофилне бактерије и ентеробактерије) изнад дефинисаних граничних вриједности. Када су у питању узорци сладоледа од укупно узетих 65 узорака, 22 узорка сладоледа нису усаглашена одредбама Правилника о микробиолошким критеријима за храну ("Сл. гласник БиХ", бр.11/13, 79/16 и 64/18) и Смјерницама за тумачење и проведбу правилника о микробиолошким критеријима за храну (2023), односно 33,85 %, јер садрже микроорганизме (ентеробактерије) изнад дефинисаних граничних вриједности.
На основу добивених резултата испитивања хигијене процеса рада (брисеви), микробиолошке контроле здравствене исправности сладоледа и утврђеног чињеничног стања код субјеката у пословању с храном (СПХ), укупно је издато 29 рјешења о отклањању недостатака, од тога 6 рјешења о привременој забрани производње и промета сладоледа. На основу утврђених неправилности код субјеката у пословању с храном (СПХ) поступајући инспектори су дјеловали и издавањем 13 прекршајних налога у укупном износу од 41.280,00 КМ. Контролисани субјекти су одмах отклонили све хитне мјере које су им наложене, саопштено је из Кантоналне управе за инспекцијске послове.
