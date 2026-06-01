Данас киша са грмљавином у већини крајева

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекују киша и пљускови са грмљавином која ће захватити већину предјела, а могуће су и локалне непогоде уз јаче пљускове, јак ветар и појава града понегдје.
На југу и југоистоку биће суво током већег дијела дана, а киша је у овим предјелима могуће тек увече, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Увече на сјеверу и западу престанак падавина.
Вјетар слаб до умјерен, током дана у зони пљускова повремено јак, сјеверни и сјеверозападни.
Максимална температура ваздуха од 20 степени на сјеверозападу до 30 степени Целзијусових на југу и југоистоку.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ сунчано уз малу до умјерену облачност, док је облачно на подручју Крајине гдје је регистрована киша, преноси Срна.
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Гацко 13, Дринић, Фоча и Шипово 14, Дрвар, Иван седло, Ливно, Соколац, Чемерно, Мркоњић Град и Рудо 15, Сански Мост, Калиновик, Мраковица, Рибник, Нови Град и Приједор 16, Сребреница, Кнежево, Србац, Бањалука и Билећа 17, Сарајево, Бихаћ, Вишеград и Добој 18, Тузла 19, Градачац, Зворник, Бијељина и Требиње 20 и Мостар 21 степен Целзијусов.
