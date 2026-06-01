Изазови на терену - Дан са радницима дежурних служби

Аутор:

АТВ
01.06.2026 07:16

Дежурне службе хитна помоћ
Фото: ATV

Радни дан у служби Хитне помоћи у Приједору ниje увијек исти. Некада доласком на посао телефон зазвони одмах, и цијела екипа, од љекара до возача у секунди је спремна да крене на терен. Од њихове уиграности директно зависе људски животи, а нагледали су се кажу свега.

„Ми смо прва линија одбране што би рекли, у здравству. Не постоји ситуација с којима се нисмо сусретали до сада, бар приједорска хитна имала је једном и пад авиона и имали смо свашта, масовно поврјеђивање у саобраћајним несрећама, тровања разноразна“, рекао је др Срђан Пјевач, специјалиста ургентне медицине.

„Тешко је радити са дјецом, тешко је радити са болесним људима, са људима који су у стварним проблемима. Директно животно угрожени, удеси су та највећа ставка која оставља пуно стреса и посљедица и на саме нас који смо са друге стране спашавања“, рекао је Недељко Радић, медицински техничар.

Раме уз раме с њима, од раних јутарњих сати на улицама града су радници у наранџастим униформама. Њихов радни дан подразумијева сате и сате физичког рада. Било да су временски услови кишни, или температуре прелазе 40 степени, они су ту, за све грађане.

„Невријеме, поплаве, вјетар, зима, лед небитно које је годишње доба и какви су услови, ми нон-стоп радимо, значи поплава одржавања све значи, ту смо 0-24 сата“, рекао је Станислав Ерак, радник Комуналног предузећа а.д. Приједор.

Ипак, након овако напорног радног дана, признање за раднике Комуналног предузећа често изостане.

„Прави људи примјете сваког а не само нас, а сада колико је ко задовољан са нашим радом, то је отом-потом. Има људи јако финих, има добрих људи, о лошима нећемо причати“, рекао је Зоран Домазет, радник Комуналног предузећа а.д. Приједор.

И тако у круг. Једни заврше смјену, други су већ спремни за нове радне изазове.

Док једни брину о реду и свакодневном животу грађана, други у најтежим тренуцима воде борбу за људске животе. Заједно носе одговорност без које ниједан град не може нормално да живи. Послови различити, униформе различите, али исти циљ.

