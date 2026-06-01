Експлозија у војној фабрици у Јужној Кореји, погинуло четворо

01.06.2026 08:01

У војној фабрици „Ханва аероспејс“ у ​​граду Теџон у Јужној Кореји догодила се експлозија, у којој су четири особе погинуле, а двије повријеђене, након чега је јужнокорејски премијер Ким Мин Сеок наредио потпуну мобилизацију опреме и особља за спасилачке акције у страху да би број страдалих могао бити већи.

Експлозија је пријављена у 10.59 сати по локалном времену у фабрици Ханва Аероспејс у ​​граду Теџон у централној Јужној Кореји, саопштили су локални званичници и потврдили да су ватрогасци одмах по пријави послати на лице мјеста, пренио је Јонхап.

Полиција и ватрогасци вјерују да се експлозија догодила на првом спрату фабрике и најављују истрагу узрока инцидента након гашења пожара.

Премијер Јужне Кореје је наредио Министарству унутрашњих послова, ватрогасној служби, полицији и градској влади Теџона да мобилишу сву расположиву опрему и особље за гашење пожара и спасавање жртава како би се сачували људски животи и здравље.

"Министарство рада, министарство науке, агенција за ваздухопловство и друга релевантна министарства и агенције такође треба да пруже пуну сарадњу у спасилачким акцијама", наредио је Ким, а преноси Спутњик.

