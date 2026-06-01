Огласили се државни медији: Демантовали оставку предсједника Ирана

АТВ
01.06.2026 07:02

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан
Фото: Tanjug/AP Photo/Angelina Katsanis, File

Иранска државна новинска агенција Тасним објавила је деманти на вијест да је предсједник те земље Масуд Пезешкијан поднио оставку.

Вијест је објавио медиј „Иран Интернешенал“, позивајући се на обавјештајни извор.

Елијас Хазрати из Владиног савјета за информисање демантовао је ове наводе.

„Већ ко зна који пут страни медији и с њима повезане мреже шире гласине о предсједниковој оставци. Те тврдње немају никакве везе са стварношћу и више су пута демантоване“, поручио је.

Како је навео, они који стоје иза таквих написа нису толико заинтересовани за информисање јавности колико за ширење безнађа, подјела и нарушавање националног јединства. Додао је да они у томе неће успјети.

Нагласио је да је Пезешкијан и даље у потпуности посвећен вођењу државних послова и служењу грађанима.

