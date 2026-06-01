Огласили се државни медији: Демантовали оставку предсједника Ирана

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иранска државна новинска агенција Тасним објавила је деманти на вијест да је предсједник те земље Масуд Пезешкијан поднио оставку.
Вијест је објавио медиј „Иран Интернешенал“, позивајући се на обавјештајни извор.
Свијет
Шок у Ирану: Предсједник поднио оставку
Елијас Хазрати из Владиног савјета за информисање демантовао је ове наводе.
„Већ ко зна који пут страни медији и с њима повезане мреже шире гласине о предсједниковој оставци. Те тврдње немају никакве везе са стварношћу и више су пута демантоване“, поручио је.
Како је навео, они који стоје иза таквих написа нису толико заинтересовани за информисање јавности колико за ширење безнађа, подјела и нарушавање националног јединства. Додао је да они у томе неће успјети.
Нагласио је да је Пезешкијан и даље у потпуности посвећен вођењу државних послова и служењу грађанима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
1 д0
Економија
23 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
11
33
11
15
11
11
11
04
11
01
Тренутно на програму