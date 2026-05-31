Мајмун заражен еболом угризао лаборанта

31.05.2026 20:58

Републиканци из Монтане позвали су на хитну истрагу након извјештаја да је лабораторијског радника угризао мајмун заражен смртоносним сојем еболе, пише „Дејли мејл” (Daily Mail).

Сенатор Тим Шихи (Tim Sheehy) овог мјесеца позвао је генералног инспектора Монтане да покрене истрагу о лабораторији Роки Маунтин (Rocky Mountain Laboratory – RML), државној истраживачкој лабораторији која се бави заразним болестима.

Према писму које је Шихи послао званичницима, радника у лабораторији је у новембру 2025. године, кроз заштитну опрему, угризао мајмун заражен хеморагијском грозницом Крим-Конго, сојем еболе.

Запослени, чији идентитет није јавно објављен, лијечен је након напада мајмуна, али није оболио од смртоносне болести, а званичници су изјавили да се убрзо вратио на посао.

Међутим, конзервативна утицајна особа Лора Лумер (Laura Loomer) навела је да овај инцидент представља скандал националне безбједности, сугеришући да су наводни безбједносни пропусти у лабораторији можда били намјеран покушај да се „уништи насљеђе предсједника Трампа”.

Лумерова, блиска Трампова савезница, такође је на платформи Икс (X) тврдила да је Винсент Мунстер (Vincent Munster), шеф Јединице за екологију вируса у лабораторији, изазвао инцидент „кријумчарењем ових патогена у Америку”.

„Да ли је овај радикални противник Трампа планирао да ослободи нови вирус у Америци како би саботирао насљеђе предсједника Доналда Трампа?”, рекла је Лумерова.

Монтана као сљедећи Вухан?

Шихи је подијелио коментаре Лоре Лумер на свом налогу на Иксу, наводећи да његов кабинет „истражује ове наводе”, те додао: „Ако су тачни, ово је огромно кршење повјерења грађана Монтане.”

Док је дијелио своје писмо кабинету генералног инспектора Монтане, Шихи је на платформи Икс рекао:

„Не желимо да Монтана буде сљедећи Вухан” – алудирајући на теорије да је пандемија ковида 19 случајно процурила из лабораторије у кинеском граду.

