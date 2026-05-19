Ухапшена двојица мушкараца због упада код најпознатијег мајмуна на интернету

Аутор:АТВ
Коментари:0
Два мушкарца, који тврде да су држављани Сједињених Америчких Држава, ухапшени су у зоолошком врту у близини Токија због упада у станиште Панча, јапанског макаки мајмуна кога је мајка одбацила, а који је постао виралан због навике да носи плишаног орангутана, саопштила је локална полиција.
Они су ухапшени након што се јуче један од мушкараца попео преко ограде у станиште мајмуна у зоолошком врту Ичикава у префектури Чиба, док га је други снимао паметним телефоном, преноси агенција Кјодо.
У полицијском саопштењу се наводи да је један мушкарац рекао да је студент (24) док је други мушкарац (27) тврдио да је пјевач.
I don’t want to mention it too much, but I’m trying to divert the situation because the reactions we invested in this video are exactly what the intruder probably wanted. That’s why I’m trying to take it lightly, but Ichikawazoo still needs to stay cautious and improve security.… pic.twitter.com/VNG6NgRLKW— Animal Love (@YVemula5063) May 17, 2026
Панч је рођен у јулу, а касније су му чувари зоолошког врта дали плишаног орангутана као замјену за мајку.
Он је почео да живи са другим мајмунима у ограђеном простору у јануару, а зоолошки врт је објављивао новости о његовом напретку на друштвеним мрежама, што је пратио велики број посјетиоца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
2 д0
Занимљивости
2 мј0
Фудбал
1 мј0
Друштво
3 мј0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч2
Свијет
4 ч0
Најновије
12
10
12
04
11
56
11
52
11
51
Тренутно на програму