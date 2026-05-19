Ухапшена двојица мушкараца због упада код најпознатијег мајмуна на интернету

19.05.2026 10:39

Фото: pexels/Abhishek Shekhawat

Два мушкарца, који тврде да су држављани Сједињених Америчких Држава, ухапшени су у зоолошком врту у близини Токија због упада у станиште Панча, јапанског макаки мајмуна кога је мајка одбацила, а који је постао виралан због навике да носи плишаног орангутана, саопштила је локална полиција.

Они су ухапшени након што се јуче један од мушкараца попео преко ограде у станиште мајмуна у зоолошком врту Ичикава у префектури Чиба, док га је други снимао паметним телефоном, преноси агенција Кјодо.

У полицијском саопштењу се наводи да је један мушкарац рекао да је студент (24) док је други мушкарац (27) тврдио да је пјевач.

Панч је рођен у јулу, а касније су му чувари зоолошког врта дали плишаног орангутана као замјену за мајку.

Он је почео да живи са другим мајмунима у ограђеном простору у јануару, а зоолошки врт је објављивао новости о његовом напретку на друштвеним мрежама, што је пратио велики број посјетиоца.

(спутник србија)

