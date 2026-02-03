Logo
Мајмуновић поднио оставку

Извор:

СРНА

03.02.2026

12:36

Коментари:

0
Теодор Мајмуновић
Фото: Палеливе

Теодор Мајмуновић поднио је оставку на функцију потпредсједника Омладинског савјета Републике Српске због, како је навео, немогућности да тај посао обавља у пуном капацитету.

"У таквим околностима, сматрам одговорним да не учествујем у процесима у којима не могу дати пуни допринос", навео је у саопштењу Мајмуновић, који је у Омладинском савјету Републике Српске функцију потпредсједника обављао као представник организације "Транспарентни млади" Источно Ново Сарајево - пуноправне чланице Савјета.

"Моја оставка не представља одустајање од омладинског активизма, већ личну одлуку засновану на принципима одговорности и поштовања институционалних процедура. И даље остајем опредијељен да кроз различите облике дјеловања доприносим побољшању положаја младих у друштву", истакао је Мајмуновић.

