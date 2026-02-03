Logo
Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра: Издате препоруке грађанима

03.02.2026

11:32

Коментари:

0
Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра: Издате препоруке грађанима
Фото: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Федерални хидрометеоролошки завод издао је за сутра наранџасто упозорење због најављених интензивних падавина и јаког до олујног вјетра.

Интензивније падавине очекују се у западним и сјеверозападним подручјима Херцеговине, а јаки до олујни вјетар очекује се у Херцеговини, као и у западним и дјелимично централним подручјима.

Полиција Хрватска

Регион

Инцидент на улици: Након свађе се чули пуцњи, повријеђени и малољетници

Очекивана количина падавина биће између 50 и 80 литара по метру квадратном, а очекују се и удари вјетра између 60 и 80, а понегдје и до 90 километара на час.

Из Федералног хидрометеоролошког завода грађанима су препоручили да предузму мјерне опреза и прате прогнозу времена, те да буду спремни на прекид активности на отвореном.

Тагови:

наранџасто упозорење

невријеме

Коментари (0)
