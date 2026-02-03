Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра: Издате препоруке грађанима

03.02.2026
Федерални хидрометеоролошки завод издао је за сутра наранџасто упозорење због најављених интензивних падавина и јаког до олујног вјетра.
Интензивније падавине очекују се у западним и сјеверозападним подручјима Херцеговине, а јаки до олујни вјетар очекује се у Херцеговини, као и у западним и дјелимично централним подручјима.
Очекивана количина падавина биће између 50 и 80 литара по метру квадратном, а очекују се и удари вјетра између 60 и 80, а понегдје и до 90 километара на час.
Из Федералног хидрометеоролошког завода грађанима су препоручили да предузму мјерне опреза и прате прогнозу времена, те да буду спремни на прекид активности на отвореном.
