Роналдо остаје у Саудијској Арабији

Португалски фудбалер Кристиано Роналдо ставио је тачку на све спекулације о својој будућности и јасно поручио да остаје у клубу. Послије убједљиве побјједе његовог тима над екипом Ал-Хазем (4:0), звијезда Ал-Наср је истакао је да нема дилему гдје жели да настави каријеру и да се у Саудијској Арабији осјећа потпуно задовољно и поштовано.
Португалац је нагласио да су он и његова породица од првог дана прихваћени на најбољи начин, чиме је демантовао наводе о евентуалним несугласицама или одласку из клуба. Тиме је јасно ставио до знања да остаје дио пројекта.
"Припадам Саудијској Арабији и желим да останем овдје. Ова земља је прихватила мене, моју породицу и моје пријатеље. Срећан сам и понављам још једном, остајем овдје", поручио је Роналдо.
На терену је поново показао класу.
Постигао је два гола у сигурној побједи и још једном доказао да и у петој деценији живота остаје један од најефикаснијих играча у лиги. Његова реализација и даље прави разлику у кључним утакмицама.
Од доласка у клуб крајем 2022. године, Роналдо је постао заштитно лице такмичења Саудијске лиге. Португалац значајно је подигао интересовање широм свијета, утицао је на долазак других великих фудбалера и повећао медијску пажњу према фудбалу у Саудијској Арабији.
Упркос бројним причама током прелазних рокова, Роналдо је јасно ставио до знања да је фокусиран на садашњост и циљеве са екипом.
Према његовим речима и форми на терену, планира да и даље буде једна од главних фигура и важан амбасадор фудбала у Саудијској Арабији.
