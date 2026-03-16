Ево шта пише у оставци Саве Минића

Аутор:

АТВ

16.03.2026

12:28

Саво Минић
Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић, поднио је данас оставку на ту функцију.

У писаној оставци навео је да овај потез представља политички одговор на, како је навео, "константне притиске и покушаје дестабилизације институција Републике Српске".

Текст преносимо у цјелости:

"Претходни период у којем је Република Српска функционисала и у којем данас функционише прожет је константним притисцима и конкретним покушајима онемогућавања политичког, институционалног, економског и свих других облика функционисања.

Вјештачке кризне ситуације произилазе из настојања институција на нивоу БиХ, односно кроз дјеловање политичког Сарајева, које је усмјерено ка постепеној, али потпуној унитаризацији БиХ и деконституционализацији уставне позиције Републике Српске.

Оставку подносим са намјером да и овим формално-правним поступком потврдимо да се све кључне одлуке које се тичу будућности Републике Српске доносе искључиво у институцијама Републике Српске, у складу са Уставом, законима и поштовањем воље народа.

Сматрам да је политички одговорно да овим чином предуприједимо сваки покушај институционалне дестабилизације Републике Српске. Влада Републике Српске коју сам предводио у протеклом периоду, реализовала је бројне значајне пројекте и покренула процесе који су од кључног значаја за економски, институционални и друштвени развој Републике Српске.

Реализовани су важни инфраструктурни и привредни пројекти, започети нови инвестициони циклуси и постављени темељи за даљи стабилан напредак Републике Српске, а у циљу подизања животног стандарда грађана. Увјерен сам да ће институције Републике Српске наставити да дјелују стабилно, одговорно и у складу са дејтонским овлашћењима, те да ће започети процеси развоја и јачања Републике Српске бити настављени у интересу грађана.

Због горе наведеног, подносим оставку на функцију предсједника Владе Републике Српске"

Саво Минић

