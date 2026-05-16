Logo
Large banner

"Плакала сам када се писало да је у болници" Јована о Весни Змијанац

Аутор:

АТВ
16.05.2026 21:59

Коментари:

0
"Плакала сам када се писало да је у болници" Јована о Весни Змијанац

Јована Типшин присутна је на естради више од двије деценије.

Иако је стекла славу и имала хитове увијек је као и сви имала свог идола. Она је открила да је то била Весна Змијанац те да јој се дивила од малих ногу.

- Ја волим све њене пјесме, то је пјевачица мог детињства. Ја сам Весну упознала са 17 година, биле смо код фризера. Кува супер, једном ми је спремила воћну салату. Она је душа, борац, има мега хитове, траје 50 година, шта више рећи. Мало су ту и године и здравље, али јарац је она. Кад су писали да је била у болници кад сам била клинка, плакала сам, она је пјевачица мог дјетињства" - причала је Јована, па проговорила о љубави:

Пјевачица је проговорила и о свом емотивном статусу, признавши да тренутно ужива у самоћи док чека оног правог.

- Уживам сама, чекам да се појави прави мушкарац - рекла је Јована Типшин за Блиц.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Весна Змијанац

Јована Типшин

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Весни Змијанац позлило пред концерт, реаговала Хитна помоћ

Сцена

Весни Змијанац позлило пред концерт, реаговала Хитна помоћ

1 д

0
Весна Змијанац имала тешко д‌јетињство, мајка је оставила

Сцена

Весна Змијанац имала тешко д‌јетињство, мајка је оставила

1 мј

0
Пјевачица располаже империјом: Весна Змијанац открила шта све посједује

Сцена

Пјевачица располаже империјом: Весна Змијанац открила шта све посједује

1 мј

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Сцена

Весна Змијанац кроз сузе о Зорици Брунцлик: "Не смијем ни да питам, стање је озбиљно"

2 мј

0

Више из рубрике

Дејан Драгојевић

Сцена

Дејан Драгојевић се жени! Донио одлуку, па открио планове за будућност

2 ч

0
Меган Фокс

Сцена

Најљепша жена на свијету облачи синове у хаљине: Тврди да јој је гадно да легне са мушкарцем

2 ч

0
Позлило жени Слобе Васића, пјевач на психијатрији

Сцена

Позлило жени Слобе Васића, пјевач на психијатрији

4 ч

0
Пјевач Слоба Васић

Сцена

Слоба Васић пребачен на психијатрију! Пјевач под надзором љекара

4 ч

0

  • Најновије

21

59

"Плакала сам када се писало да је у болници" Јована о Весни Змијанац

21

57

Бивши министар здравља пикирао премијерско мјесто: Креће смјена Стармера

21

52

Израел извео нову серију ваздушних напада на југ Либан

21

44

Најјачи човјек у БиХ пријети тужбама: Није истина да ме је ошамарио Шерак

21

22

Све спремно за Свјетско првенство у кајаку и кануу на дивљим водама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner