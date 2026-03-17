Весна Змијанац кроз сузе о Зорици Брунцлик: "Не смијем ни да питам, стање је озбиљно"

Аутор:

АТВ

17.03.2026

13:35

Фото: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Пјевачица Весна Змијанац на ивици суза говорила је о здравственом стању колегинице Зорице Брунцлик, не кријући колико ју је погодила вијест да је пјевачица лоше.

Истакла је да јој је веома тешко пало када је то чула, јер Зорицу изузетно воли и поштује, како као умјетницу, тако и као особу.

"Не знам, не смијем ни да питам", рекла је Весна Змијанац у подкасту код Бокија 13, на шта је водитељ подсјетио на тренутак када је недавно заплакала слушајући пјесму своје колегинице, преноси Гранд.

vesna zmijanac

Сцена

Весна Змијанац се повлачи са сцене

"Зато што сам већ тада знала да је нешто и сад бих, ако наставиш, могла да наставим да плачем. Много волим Зорку, поготово њене пјесме. Много ми је жао што је болесна. Можда постоји чудо неко па се то излијечи и ријеши, али заиста ми је стало да оздрави", рекла је Весна Змијанац и додала:

"Много пјесама добрих је оставила иза себе… Пјевала сам много њених пјесама и зарадила много парица на њима. Мислим да је она јединствена у нашој музици. Има специфичан глас, притом добро пјева, одличан је пјевач. Ми ћемо тек да осјетимо… А шта је остало? Шта нам остаје… Лепа Брена, Ана Бекута… Осипа се екипа, не волим то".

На питање водитеља да ли то значи да је ситуација озбиљна, пјевачица је кратко одговорила: "Јесте".

Зорица Брунцлик

Vesna Zmijanac

