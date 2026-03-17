Весна Змијанац кроз сузе о Зорици Брунцлик: "Не смијем ни да питам, стање је озбиљно"

Аутор:АТВ
17.03.2026
13:35
Коментари:0
Пјевачица Весна Змијанац на ивици суза говорила је о здравственом стању колегинице Зорице Брунцлик, не кријући колико ју је погодила вијест да је пјевачица лоше.
Истакла је да јој је веома тешко пало када је то чула, јер Зорицу изузетно воли и поштује, како као умјетницу, тако и као особу.
"Не знам, не смијем ни да питам", рекла је Весна Змијанац у подкасту код Бокија 13, на шта је водитељ подсјетио на тренутак када је недавно заплакала слушајући пјесму своје колегинице, преноси Гранд.
"Зато што сам већ тада знала да је нешто и сад бих, ако наставиш, могла да наставим да плачем. Много волим Зорку, поготово њене пјесме. Много ми је жао што је болесна. Можда постоји чудо неко па се то излијечи и ријеши, али заиста ми је стало да оздрави", рекла је Весна Змијанац и додала:
"Много пјесама добрих је оставила иза себе… Пјевала сам много њених пјесама и зарадила много парица на њима. Мислим да је она јединствена у нашој музици. Има специфичан глас, притом добро пјева, одличан је пјевач. Ми ћемо тек да осјетимо… А шта је остало? Шта нам остаје… Лепа Брена, Ана Бекута… Осипа се екипа, не волим то".
На питање водитеља да ли то значи да је ситуација озбиљна, пјевачица је кратко одговорила: "Јесте".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
42
16
40
16
37
16
32
16
31
Тренутно на програму