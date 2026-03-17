Јелена Томашевић се недавно срушила на бини, а сада је открила шта се заправо десило

17.03.2026
Јелена Томашевић појавила се на хуманитарном концерту "За анђеле", а то је уједно и њено прво појављивање након што јој је позлило.
Јелена је овом приликом говорила ли и свом здравственом стању.
Малољетница избола ножем младића (22), па покушала да повриједи себе
Јелена Томашевић се недавно срушила на бини, због чега је прекинут њен концерт у Бару, о чему је сада говорила.
- Добила сам вирус који је упалио средње ухо и пореметио кристале у мојим ушима. Чак сам се нашалила сутрадан да сам добила вертиго јер сам отпјевала пјесму са тим називом. То је пролазно, била сам код докторке која ми је једним маневром намјестила кристале у ушима и престале су ми вртоглавице, али сам морала неколико дана да мирујем - рекла је и додала:
- Искрено, никада ми се тако нешто није догодило. Дан раније сам имала снимање, нисам хтјела да отказујем концерт због вируса. Тог јутра сам добила вртоглавице које су се смириле током дана, а увече су се поново појавиле. Да сам знала, отказала бих концерт на вријеме, не бих себе доводила у такву ситуацију. Сви су одмах притрчали у помоћ, Хитна помоћ, докторке из публике су ми пружиле прву помоћ и хвала им свима, баш сам се осјећала збринуто,преноси Блиц.
