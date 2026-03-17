Додик: У БиХ је све накарадно, то је пропала земља

РТРС

17.03.2026

12:19

Милорад Додик
У БиХ је све накарадно и БиХ је пропала земља , рекао је Милорад Додик предсједник СНСД-а.

"Ја сам имао ту срећу или несрећу да у 12 година добијем три мандата, а ево Саво Минић је за годину добио три. Ја то гледам на неки други начин. Република Српска показује снагу, а то се види у томе да можете једно такво важно питање за сваку земљу и системско и политичко и логистично да ставите три пута и да Влада буде три пута потврђена", рекао је Додик.

Истакао је да то могу само стабилне структуре власти и оне што знају за шта се боре.

"Капа доле за ситуацију, гдје у два или три наврата Влада потврђује скупштинску већину, која је несумњива уз неке галамџије који покушавају да направе неко чудо. Али, када се смо предлагали Владу националног јединства и да се не иде на антиуставне изборе, неки су потрчали на изборе, а сад би да се баве неким посљедицама", рекао је Додик.

Поручио је да су они су поражени и биће поражени и у октобру, јер је њихова, како је рекао Додик, кратковидост фрапантна.

Више из рубрике

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Неће проћи никакви удари на институције Српске

56 мин

0
Љепосава Савановић

Република Српска

У 101. години преминула мајка два погинула борца ВРС

1 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Све одлуке Српске легалне и легитимне

2 ч

0
Синиша Каран и Саво Минић

Република Српска

Каран дао мандат Минићу за састав нове владе

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

СПЦ: У насиљу 2004. албански екстремисти се посебно обрушили на српске светиње

12

58

Тужилаштво о трагедији у Бијељини: Сумња се на убиство и самоубиство

12

54

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

12

53

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

12

53

Потребна су вам само три састојка: Овај јутарњи напитак регулише пробаву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner