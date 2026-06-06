Мета званично покренула претплату за Инстаграм

Аутор:АТВ
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Мета је званично покренула Инстаграм Плус претплату на глобалном нивоу, и први пут неке корисне функције више нису доступне свима.
Претплата кошта 3,99 долара мјесечно, а глобално увођење почело је 4. јуна. Истовремено су представљени и Фејсбук Плус по истој цијени, као и Воцап Плус који кошта 2,99 долара мјесечно.
Сцена
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Већина нових функција фокусирана је на Стори објаве. Једна од главних новина је Стори Спотлигхт, опција која ваше приче поставља на врх листе код пријатеља и пратилаца како би биле видљивије.
Ту је и Стори Еxтенд, који продужава трајање Стори садржаја са стандардна 24 на 48 сати. Претплатници добијају и могућност креирања више различитих листа публике, умјесто досадашње опције Блиски Пријатељи.
Инстаграм Плус омогућава и приступ детаљнијој статистици, укључујући податке о поновним прегледима Стори објава, претрагу особа које су прегледале причу, као и објављивање садржаја директно на профил без појављивања у фидовима других корисника.
Додатно, претплатници могу да користе ексклузивне иконице апликације, посебне фонтове за биографију профила и да закаче до шест објава на врх свог профила.
Здравље
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Једна ствар, ипак, многима ће одмах упасти у очи: Инстаграм Плус не уклања рекламе. Без обзира на то да ли плаћате претплату или не, огласи остају дио искуства коришћења апликације.
Многи сматрају да би управо уклањање реклама било најјачи аргумент за плаћање претплате, слично као код Јутјуб Премиум сервиса. Мета је у прошлости експериментисала са верзијама без огласа, па није искључено да се таква опција појави у будућности, пише Б92.
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