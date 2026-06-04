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ТикТок доноси новитете пред Свјетско првенство

Аутор:

АТВ
04.06.2026 07:42

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Тик Ток апликација снимање
Фото: Pexel/ Amar Preciado

ТикТок је представио нову апликацију под називом "ТикТок Про Евентс", осмишљену као централно мјесто за праћење великих културних, спортских и забавних догађаја, укључујући предстојеће Свјетско првенство у фудбалу 2026. године.

Нова платформа представља најновији покушај компаније да додатно прошири своје присуство у сегменту догађаја уживо и ојача везу између креатора садржаја, организатора манифестација и публике широм свијета.

Према информацијама које је објавио "TechCrunch", апликација је развијена како би корисницима омогућила лакше откривање садржаја везаног за велике глобалне догађаје, уз посебан фокус на видео-снимке, реакције заједнице, информације о догађајима и садржај креатора који прате дешавања у реалном времену.

Фокус на велике културне и спортске тренутке

ТикТок Про Евентс замишљен је као посебна платформа која ће објединити садржај везан за догађаје од глобалног значаја. Међу првим великим пројектима који ће бити подржани налази се ФИФА Свјетско првенство 2026, једно од највећих спортских такмичења на свијету.

Нова апликација омогућиће корисницима да на једном мјесту пронађу релевантне видео-снимке, садржај креатора, ексклузивне материјале иза кулиса, као и информације о самим догађајима. Циљ је да се искуство праћења великих манифестација учини интерактивнијим и прилагођенијим млађим генерацијама које информације све чешће конзумирају путем друштвених мрежа.

Надоградња партнерства са ФИФА-ом

Покретање нове апликације долази неколико мјесеци након што је ФИФА именовала ТикТок за своју прву "преферирану платформу" за друштвене мреже у оквиру Свјетског првенства 2026. године. Споразум предвиђа дубљу интеграцију садржаја, већи приступ креаторима и додатне могућности за медијске партнере током турнира.

У оквиру сарадње, ТикТок ће понудити посебан центар за садржај посвећен Мундијалу, укључујући ексклузивне снимке иза кулиса, садржај креатора из земаља учесница и додатне интерактивне функције за навијаче. Такође, одређени носиоци телевизијских права моћи ће да објављују одабране видео-клипове и дијелове преноса путем ТикТок екосистема.

Већа улога креатора садржаја

Један од кључних елемената нове апликације биће управо креатори садржаја. ТикТок планира да им омогући посебан приступ догађајима како би могли да производе ексклузивне материјале, интервјуе, репортаже иза кулиса и друге формате који привлаче млађу публику.

Посљедњих година спортске организације и организатори великих догађаја све више се ослањају на инфлуенсере и дигиталне креаторе како би повећали ангажман публике. ТикТок очигледно жели да управо кроз ТикТок Про Евентс додатно искористи тај тренд.

Посебна апликација умјесто класичне интеграције

За разлику од досадашњих рјешења која су углавном била интегрисана унутар главне ТикТок апликације, ТикТок Про Евентс функционише као засебна платформа. Тиме компанија покушава да креира намјенски простор за кориснике који желе детаљније праћење великих догађаја без потребе за претраживањем огромне количине садржаја унутар стандардне апликације.

Овакав приступ могао би омогућити прецизније препоруке садржаја, бољу организацију информација и додатне функције које не би било једноставно имплементирати у основну верзију ТикТока.

ТикТок шири свој екосистем

Лансирање ТикТок Про Евентс дио је шире стратегије компаније да развије специјализоване апликације и додатне сервисе изван основне платформе за кратке видео-форме. ТикТок је раније експериментисао са апликацијама попут ТикТок Про, које су биле фокусиране на специфичне корисничке потребе и заједнице.

Компанија очигледно вјерује да постоји простор за апликације које ће бити усмјерене на одређене врсте садржаја и корисничких искустава, посебно када су у питању глобални догађаји који окупљају милионе људи.

Припреме за еру великих дигиталних догађаја

Покретањем ТикТок Про Евентс платформе компанија покушава да заузме још значајнију позицију у начину на који публика прати велике културне, спортске и забавне тренутке. Свјетско првенство 2026. године представљаће први велики тест за нову апликацију, али ТикТок већ сада јасно показује амбицију да постане једно од главних дигиталних одредишта за праћење глобалних догађаја у реалном времену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ТикТок

снимање

апликација

друштвене мреже

технологија

Свјетско првенство пренос

Свјетско првенство 2026

Фудбал утакмица

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