Моћне тајне функције три магичне типке на Андроид телефонима

Аутор:АТВ
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Већина корисника Андроид телефона свакодневно механички притиска три познате иконице на дну екрана без икакве свијести о њиховим скривеним могућностима.
Обичан троугао, круг и квадрат заправо крију напредне пречице које могу потпуно убрзати рад на телефону и претворити навигацију у прави командни центар.
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Правилним подешавањем ових тастера можете олакшати свакодневну употребу и потпуно заборавити на напорно претраживање опција.
Један од најкориснијих трикова је дупли притисак на квадрат који тренутно пребацује екран са једне на другу недавно коришћену апликацију.
Ова функција ради по узору на познату пречицу Алт+Таб на рачунарима и савршена је када преписујете кодове из порука или копирате бројеве телефона.
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Више не морате да чекате анимацију и отварате цијели мени са покренутим програмима да бисте пронашли оно што вам треба.
Поред тога, Андроид омогућава да додате и четврто дугме у навигациону траку кроз опције приступачности. У подешавањима телефона потребно је ући у напредне опције и активирати тастер за приступачност који се појављује у облику човјечуљка.
Овај нови тастер можете сами програмирати да отвара менаџер лозинки, лупу или било коју другу важну функцију на телефону.
Модерни телефони постају све већи са сваком новом генерацијом, па је често тешко дохватити горњи дио екрана прстима једне руке.
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Проблем можете решити тако што ћете у напредним функцијама система активирати режим рада једном руком. Након тога је довољно да два пута притиснете круг и цијели приказ на екрану ће се смањити и спустити доле ради лакшег коришћења.
Власници Самсунг уређаја могу отићи корак даље и додати посебно дугме за сликање екрана директно у доњу траку.
Преко званичне апликације Гуд Лок и додатка НавСтар можете модификовати изглед навигације и убацити намјенску иконицу за скриншат.
На овај начин више не морате истовремено притискати физичке тастере са стране, што дугорочно чува дугмиће и олакшава рад.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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