Руски научник упозорио: Дјеца ће престати да размишљају под утицајем АИ

Дјеца која користе системе вјештачке интелигенције попут ЧетГПТ-а престаће да размишљају и биће склона да повјерују да је 2 пута 2 једнако 5, упозорио је академик и предсједник Научног савјета за методологију вјештачке интелигенције и когнитивних истраживања Руске академије наука Владислав Лекторски.
"Таква опасност заиста постоји. И мислим да се већ примјећује међу школском дјецом. Повезана је са образовним системом, гдје ученици прибјегавају системима вјештачке интелигенције попут ЧетГПТ-а и другим платформама како би пронашли одговоре на свакаква питања. И тако губе способност размишљања", одговорио је Лекторски на питање агенције РИА Новости да ли ће широка употреба вјештачке интелигенције довести до тога да људи све мање "користе мозак".
Према његовим ријечима, изазов са којим се образовање данас суочава није само да "наоружа" ученике знањем, већ да развије њихову способност критичког и самосталног размишљања.
"Неко ко ради у области образовања је недавно рекао: ако је студент навикао да вјерује вјештачкој интелигенцији, онда ако му АИ каже да је 2 пута 2 једнако 5, повјероваће у то и мислити да је то истина. То је ужасна ствар, то апсолутно не смије да се ради", нагласио је руски академик.
Стога је, додао је Лекторски, потребно да се повуче граница између тога гдје би могућности вјештачке интелигенције могле и гдје би требало да се користе, а гдје се то апсолутно не дозвољава.
(Танјуг)
