Снажан прасак узнемирио Америку: НАСА објавила узрок, помињу 300 тона ТНТ-а

Код обале Масачусетса у Сједињеним Америчким Државама, експлодирао је метеор, изазвавши снажан прасак који се могао чути широм државе, док је НАСА саопштила да је енергија ослобођена при његовом распаду била једнака експлозији око 300 тона ТНТ-а.
Према прелиминарним извјештајима достављеним Америчком метеорском друштву, десетине људи широм сјевероистока су пријавили да су видели ватрену лопту око 14 часова по локалном времену, од Бостона до Испвича и Џонстона на Лонг Ајленду, преносе медији.
🇺🇸 A meteor roughly a yard wide entered the atmosphere over the Northeast today, and the boom shook homes from Massachusetts to Montreal.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 31, 2026
Подаци о сателитским муњама Националне управе за океане и атмосферу показали су потпис који је у складу са метеором у исто вријеме кад је прасак пријављен, као и да је метеор вјероватно ушао у атмосферу изнад Јужне обале близу Бостона.
"Чини се да се метеор распао на висини од 64 километара изнад сјевероисточног Масачусетса и југоисточног Њу Хемпшира. Енергија ослобођена при распаду процјењује се на еквивалент од око 300 тона ТНТ-а што објашњава јак прасак", наводи се у саопштењу.
Шона Едсон, едукатор у Националном музеју свемира и ваздуха Смитсонијан, изјавила је да ако би метеор пао код обале Масачусетса, мало је вјероватно да би се пронашли његови дијелови, додајући да велика већина метеорита пада у океан јер је Земља углавном вода.
У марту је метеор експлодирао изнад Охаја, а само неколико дана касније, још један је забиљежен изнад Тексаса који је створио снажан ударни талас и расуо метеорите по подручју Хјустона, укључујући и један фрагмент који је наводно пробио кров куће.
Научници Америчког метеорског друштва забиљежили су и неуобичајено повећање броја великих ватрених лопти и звучних праскова током првих мјесеци 2026. године.
Догађај у Масачусетсу услиједио је дан након што су становници Јужне Каролине пријавили снажну експлозију коју су многи у први мах протумачили као земљотрес.
Свемирска агенција је напоменула да је објекат који је ушао у Земљину атмосферу природног порекла и да није свемирски отпад нити сателит.
Раније су медији, позивајући се на Америчко метеорско друштво, објавили да је тутњава коју су чули становници Масачусетса 30. маја повезана са уласком метеора у Земљину атмосферу.
Амерички геолошки завод накнадно је саопштио да су забиљежени подаци у складу са звучним праском, али да се поријекло догађаја и даље истражује.
