"Тони није хтио да ми помогне..." Драгана Мирковић о краху брака са Бијелићем

31.05.2026 09:26

популарна пјевачица Драгана Мирковић
Фото: Dragana Mirković/Instagram

Пјевачица Драгана Мирковић се развела од бизнисмена Тонија Бијелића послије чак 24 године брака, о чему је брујао цијели регион.

Иако се пјевачица након тога није оглашавала, нити коментарисала свој развод, она је у јавност говорила о неслагању са супругом пред сам крај брака те изнела мање познате детаље.

Пјевачица је том приликом открила да нема новца због улагања у турнеју хуманитарног карактера, а признала је да помоћ од тада још увијек законитог мужа око тога - није имала.

- Још прије двије године ја сам се одлучила на хуманитарне концерте. Прво нисам хтјела да кажем да је хуманитарно, жељела сам да продам те арене, знате какви су наши људи, то буде оно: "Јао, то јој је реклама", мислим, не волим то. Као да Драгана Мирковић не може да прода двије београдске Арене... Мислим, Боже сачувај! То ако не могу, онда боље да више не пјевам. Зли људи би то искористили против мене. Тек кад је било продато све сам рекла да је комплетна турнеја на Балкану хуманитарног карактера - казала је Драгана Мирковић на почетку.

Драгана Мирковић искрено о естетским корекцијама, открила да ли је радила нешто на себи

- Само за Загреб је цифра била 20.000 евра. Организатор ме је питао колико, рекла сам - дупло! За Дом за дјецу. То је мојих 20.000 евра, не од концерата. Спремна сам на све трошкове! Није битно да ли сад имам новца или немам. Немам проблем са тим да ли сам ја звијезда или сам чистила данас овдје! То не мијења мене као личност. То што ја радим може само плус да ми буде - додала је музичка звијезда тад.

- Тренутно немам новца, све је отишло на хуманитарне концерте, то се лако докаже. Кеш тренутно је мисаона именица за мене. Нико ми не помаже, ни мој супруг! Он сматра да је моја одлука да то буде хуманитарно. Мушкарци су ту мало хладнији. То не мења ствари, ја сам рекла да ће тако бити и тако ће и бити - истакла је Драгана за 24сата.хр.

Драгани Мирковић живот се окренуо за 180 степени након развода од Тонија Бијелића, са којим има сина Марка и ћерку Мануелу.

Драгана је, послије краха брака, пар месеци сама живјела у породичном дому Ебенфурт, а, да би имала друштво, син и ћерка су ријешили да се врате у велелепни дворац на ободу аустријске престонице.

