Израел освојио важну стратешку тачку: ИДФ заузео замак који су изградили крсташи

31.05.2026 10:00

Фото: X / AvichayAdraee

Израелске трупе заузеле су стратешки важну планину са замком Бофорт на врху који су изградили крсташи у јужном Либану у најдубљем упаду у земљу у посљедњих више од четврт вијека, саопштила је израелска војска.

Заузимање замка Бофорт у близини града Набатије догодило се након вишедневних интензивних борби и ваздушних напада на оближња села, гдје су се израелске трупе бориле против чланова Хезболаха.

Ово представља велики добитак за Израел у најновијем рату између Израела и Хезболаха, који је покренут почетком марта, наводи АП.

Израелски напад је услиједио упркос номиналном прекиду ватре који је на снази од 17. априла.

Портпарол израелске војске Авичај Адреи објавио је на "Иксу" фотографију на којој се виде израелски војници како шетају испред замка.

Израел и Либан су у рату од оснивања Израела 1948. године и воде директне разговоре у Вашингтону.

Израелске трупе су замак заузеле и 1982. године и држале га док се нису повукле из Либана 2000. године.

Израелска војска је у саопштењу навела да је прије неколико дана покренула операцију на гребену Бофорт и долини Сулуки даље на југу ради демонтаже инфраструктуре Хезболаха и уклањања директних пријетњи израелским цивилима.

У саопштењу је наведено да је војска спремна да прошири операцију ако је потребно.

Израел је посљедњих дана проширио операције у Либану, упозоравајући становнике у јужном региону земље да оду и шаљући трупе преко ријеке Литани, која је раније служила као де факто граница.

