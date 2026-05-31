Израел освојио важну стратешку тачку: ИДФ заузео замак који су изградили крсташи

Аутор:АТВ
Коментари:1
Израелске трупе заузеле су стратешки важну планину са замком Бофорт на врху који су изградили крсташи у јужном Либану у најдубљем упаду у земљу у посљедњих више од четврт вијека, саопштила је израелска војска.
Заузимање замка Бофорт у близини града Набатије догодило се након вишедневних интензивних борби и ваздушних напада на оближња села, гдје су се израелске трупе бориле против чланова Хезболаха.
BREAKING:— Current Report (@Currentreport1) May 31, 2026
Israeli forces have captured the strategic Beaufort Castle in southern Lebanon.
The Crusader-era fortress overlooks the Litani River and is considered a key strategic position in the region.
Israel previously controlled the area during its presence in southern… pic.twitter.com/ic0JRYftTe
Ово представља велики добитак за Израел у најновијем рату између Израела и Хезболаха, који је покренут почетком марта, наводи АП.
Израелски напад је услиједио упркос номиналном прекиду ватре који је на снази од 17. априла.
Портпарол израелске војске Авичај Адреи објавио је на "Иксу" фотографију на којој се виде израелски војници како шетају испред замка.
بين وعود الشعارات وحقيقة الميدان.. هنا الخبر اليقين. جنودنا يكتبون بوقفتهم على قلعة الشقيف فصلاً جديدًا من العزة 🇮🇱🇮🇱— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 31, 2026
لا يبنى المجد بالخطابات، بل بوقع خطى الجنود. السيطرة على قلعةالشقيف ليست مجرد إنجاز عسكري، بل هي تحطيم جديد لرمزية غرور حزب الله الارهابي الذي هددنا بالوهن… pic.twitter.com/WCSlyLaZES
Израел и Либан су у рату од оснивања Израела 1948. године и воде директне разговоре у Вашингтону.
Израелске трупе су замак заузеле и 1982. године и држале га док се нису повукле из Либана 2000. године.
Израелска војска је у саопштењу навела да је прије неколико дана покренула операцију на гребену Бофорт и долини Сулуки даље на југу ради демонтаже инфраструктуре Хезболаха и уклањања директних пријетњи израелским цивилима.
У саопштењу је наведено да је војска спремна да прошири операцију ако је потребно.
Израел је посљедњих дана проширио операције у Либану, упозоравајући становнике у јужном региону земље да оду и шаљући трупе преко ријеке Литани, која је раније служила као де факто граница.
