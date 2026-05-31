Пожар код Јабланице и даље активан, захваћено 14 хектара шуме

Шумски пожар на подручју Писвира код Јабланице још није стављен под контролу, али тренутно не угрожава становништво нити стамбене објекте у насељу Слатина, саопштено је из Федералне управе цивилне заштите.

Пожар је захватио око 14 хектара углавном борове шуме, а гашење отежава неприступачан терен са стрмим литицама.

У гашењу учествују припадници Професионалне ватрогасне јединице Јабланица, добровољних ватрогасних друштава и хеликоптер Оружаних снага БиХ.

Хеликоптер је јуче дјеловао у два наврата, од 10.00 до 14.00 часова и од 17.30 до 19.00 часова, и извршио око 20 прелета.

Према информацијама Оперативног центра цивилне заштите Јабланица, пожар је и даље активан, али за сада не представља опасност за локално становништво и објекте у насељу Слатина, које се налази испод пожаром захваћеног подручја.