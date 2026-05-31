Ралф Шумахер и партнер стали на луди камен, син му био кум

Ралф Шумахер вјенчао се са својим партнером Етиеном у Саинт-Тропезу, а вјенчање је било врхунац планираног документарца.
Било је драме с естетским операцијама и сином Давидом који је скоро пропустио свечаност.
Бивша звијезда Формуле 1 и млађи брат легендарног Михаела Шумахера, Ралф Шумахер, вјенчао се са својим партнером Etienneom Bousquet-Cassagneom.
Луксузно тродневно славље у Саинт-Тропезу претворено је у телевизијски спектакл, а велико финале била је сама церемонија вјенчања, која је пред камерама одржана у суботу, 30. маја.
Одлука да свој најважнији дан подијеле с јавношћу резултирала је тиме да је вјенчање постало завршна епизода четверодијелне документарне серије "Ралф & Eтиене: Вир саген Ја" ('Ралф и Eтиене: Кажемо да'), емитоване на њемачком Скyју.
Свечаност је одржана у градској вијећници, но прослава је започела дан раније забавом на тему "Сви у бијелом" за стотињак узваника.
Сам Шумахер објаснио је одлуку о снимању жељом да покажу како живе и "можда разбију покоју предрасуду".
За вјенчање су одабрали елегантна, идентична тамноплава одијела, унаточ томе што је Етиенне прижељкивао беж боју.
Ралфова практичност је превагнула уз објашњење да се тамно одијело може носити и у другим приликама.
Документарац није скривао ни напете тренутке, а највише пажње привукао је одлазак 36-годишњег Етиеннеа на естетски захват уочи церемоније.
Инсистирао је на операцији, признавши пред камерама да се никад није осјећао потпуно задовољно својим изгледом.
Његов четрнаест година старији партнер није дијелио то мишљење и отворено је изразио неслагање.
"Био сам против тога. Није потребно. Лијепо је заједно старити", рекао је Шумахер, но унаточ томе, одвезао је свог будућег супруга у болницу у Ници.
Сада је признао да му болнице буде тешке успомене, алудирајући на породичну трагедију.
"Не волим болнице и посјећујем их само кад се догодило нешто страшно у нашој породици", изјавио је, јасно се реферишући на тешку скијашку несрећу коју је његов брат Михаел доживио 2013. године.
Здравствено стање седмероструког свјетског првака породица од тада строго чува у тајности.
У првом је браку с партнерицом Кором Бринкман добио сина, а развели су се прије 10-ак година. Један од кључних узваника требао је бити Ралфов 24-годишњи син Давид, којем је припала и улога кума. Међутим, његов долазак био је неизвјестан због преклапања с терминима у његовом тркаћем календару.
"Ако не успијем доћи, то би било болно. Ово је, надам се, посљедње вјенчање мог оца", рекао је Давид у шали.
Млади возач укључио се и у расправу око одабира одијела, упозоривши оца и Етиенеа да ће у тамноплавим одијелима нестати у маси гостију.
"На вјенчању ће бити 110 људи. Сваки други гост носиће тамноплаво одијело. Требали бисте ипак бити мало у центру пажње", поручио им је, на што је Ралф одговорио: "Прошла су ме та времена", преноси 24сата.хр.
Ралф Шумахер, који је у Ф1 каријери од 1997. до 2007. остварио шест побједа, везу с француским предузетником и бившим политичарем Етиенеом објавио је 2024., што је био и његов јавни излазак из ормара. У свијету мотоспорта овај је чин имао огроман одјек. Ралф је постао једна од ријетких Ф1 фигура која отворено говори о својој сексуалности. Потврдио је да је примио бројне поруке подршке од људи који су му захвалили јер им је дао храбрости.
