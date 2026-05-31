Logo
Large banner

Ралф Шумахер и партнер стали на луди камен, син му био кум

Аутор:

АТВ
31.05.2026 11:12

Коментари:

0
Ралф Шумахер и његов момак Ејтан
Фото: Youtube/ RTL Exclusiv

Ралф Шумахер вјенчао се са својим партнером Етиеном у Саинт-Тропезу, а вјенчање је било врхунац планираног документарца.

Било је драме с естетским операцијама и сином Давидом који је скоро пропустио свечаност.

Бивша звијезда Формуле 1 и млађи брат легендарног Михаела Шумахера, Ралф Шумахер, вјенчао се са својим партнером Etienneom Bousquet-Cassagneom.

Луксузно тродневно славље у Саинт-Тропезу претворено је у телевизијски спектакл, а велико финале била је сама церемонија вјенчања, која је пред камерама одржана у суботу, 30. маја.

Свадба као финале документарца

Одлука да свој најважнији дан подијеле с јавношћу резултирала је тиме да је вјенчање постало завршна епизода четверодијелне документарне серије "Ралф & Eтиене: Вир саген Ја" ('Ралф и Eтиене: Кажемо да'), емитоване на њемачком Скyју.

Свечаност је одржана у градској вијећници, но прослава је започела дан раније забавом на тему "Сви у бијелом" за стотињак узваника.

Сам Шумахер објаснио је одлуку о снимању жељом да покажу како живе и "можда разбију покоју предрасуду".

За вјенчање су одабрали елегантна, идентична тамноплава одијела, унаточ томе што је Етиенне прижељкивао беж боју.

Ралфова практичност је превагнула уз објашњење да се тамно одијело може носити и у другим приликама.

Личне драме уочи великог дана

Документарац није скривао ни напете тренутке, а највише пажње привукао је одлазак 36-годишњег Етиеннеа на естетски захват уочи церемоније.

Инсистирао је на операцији, признавши пред камерама да се никад није осјећао потпуно задовољно својим изгледом.

Његов четрнаест година старији партнер није дијелио то мишљење и отворено је изразио неслагање.

"Био сам против тога. Није потребно. Лијепо је заједно старити", рекао је Шумахер, но унаточ томе, одвезао је свог будућег супруга у болницу у Ници.

Михаел Шумахер

Ауто-мото

Потврђене црне слутње о Михаелу Шумахеру?

Сада је признао да му болнице буде тешке успомене, алудирајући на породичну трагедију.

​"Не волим болнице и посјећујем их само кад се догодило нешто страшно у нашој породици", изјавио је, јасно се реферишући на тешку скијашку несрећу коју је његов брат Михаел доживио 2013. године.

Здравствено стање седмероструког свјетског првака породица од тада строго чува у тајности.

Син Давид као кум

У првом је браку с партнерицом Кором Бринкман добио сина, а развели су се прије 10-ак година. Један од кључних узваника требао је бити Ралфов 24-годишњи син Давид, којем је припала и улога кума. Међутим, његов долазак био је неизвјестан због преклапања с терминима у његовом тркаћем календару.

​"Ако не успијем доћи, то би било болно. Ово је, надам се, посљедње вјенчање мог оца", рекао је Давид у шали.

Млади возач укључио се и у расправу око одабира одијела, упозоривши оца и Етиенеа да ће у тамноплавим одијелима нестати у маси гостију.

​"На вјенчању ће бити 110 људи. Сваки други гост носиће тамноплаво одијело. Требали бисте ипак бити мало у центру пажње", поручио им је, на што је Ралф одговорио: "Прошла су ме та времена", преноси 24сата.хр.

Пут од Ф1 стазе до важне поруке

Ралф Шумахер, који је у Ф1 каријери од 1997. до 2007. остварио шест побједа, везу с француским предузетником и бившим политичарем Етиенеом објавио је 2024., што је био и његов јавни излазак из ормара. У свијету мотоспорта овај је чин имао огроман одјек. Ралф је постао једна од ријетких Ф1 фигура која отворено говори о својој сексуалности. Потврдио је да је примио бројне поруке подршке од људи који су му захвалили јер им је дао храбрости.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ралф Шумахер

вјенчање

Формула 1

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ралф Шумахер и његов момак Ејтан

Сцена

Шумахер се жени: Познати детаљи “ријалити вјенчања” с млађим дечком

1 мј

0
Ново! Шумахер није више везан за кревет

Остали спортови

Ново! Шумахер није више везан за кревет

4 мј

0
"Срамота је шта раде Михаелу Шумахеру"

Остали спортови

"Срамота је шта раде Михаелу Шумахеру"

5 мј

0
Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

Сцена

Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

7 мј

0

Више из рубрике

Пјевачица Дара Бубамара позира у купаћем костима поред базена

Сцена

"Има мало више од 26" Дара Бубамара проговорила о вези са млађим момком

3 ч

0
популарна пјевачица Драгана Мирковић

Сцена

"Тони није хтио да ми помогне..." Драгана Мирковић о краху брака са Бијелићем

4 ч

0
Милица Павловић

Сцена

Раскринкана Милица Павловић: "Имала си термин код пластичара одмах послије мене"

5 ч

0
Ена Чолић

Сцена

Вјенчали се Ена и Пеја? Огласили се из цркве, ту и је и њен син

15 ч

0

  • Најновије

13

23

Харис жестоко оплео по Мелининој свадби: "Гламур ти не може нико платити, мораш га зарадити"

13

19

Срушила се зграда, четири особе погинуле, девет повријеђено: Ужас у Индији

13

04

Ови једноставни трикови ће вам помоћи да се ријешите пчела у дворишту

12

52

Нови шок на Ролан Гаросу – разбијена Ига Швјонтек!

12

48

Тајни војни састанак у Гвантанаму: О чему су разговарали амерички и кубански генерали?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner