Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

17.10.2025

15:15

Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

Михаел Шумахер и даље је једна од највећих мистерија Формуле 1, али сада се појавила прва позитивна вијест о његову опоравку. О његову здравственом стању зна се врло мало. Познато је да не може вербално комуницирати, али према информацијама француског листа „Л’Екип“ постоји трачак оптимизма.

Новинар Стефан Лермит изјавио је у подкасту „Ле Гранд Ресит“:

„Не знамо тачно шта се догађа. Знамо да дише и да комуницира са својом породицом, али изгледа да не говори и да га нико није видио како хода. Не бих рекао да му је добро, али можда му је нешто боље. Све информације долазе искључиво из његовог најужег круга.“

У истој емисији откривен је и занимљив детаљ – Шумахеров потпис појавио се на једној кациги израђеној у хуманитарне сврхе.

sivanje pixabay

Друштво

Старо народно вјеровање: Шта никако не треба радити петком?

„Не зна се тачно како је успио потписати, можда му је супруга помогла тако што му је придржала руку. Али то је прва позитивна назнака, готово знак живота који долази од њега“, додао је новинар „Л’Екипа“.

Легендарни седмоструки свјетски првак тешко је страдао 29. децембра 2013. године док је скијао у француском Мерибелу у Алпама. Након пада задобио је тешке повреде главе и дуго био у коми, али је преживио захваљујући хитној медицинској интервенцији.

Посљедице су, ипак, биле озбиљне, јер су тешка оштећења мозга оставила Шумахера у стању које захтијева сталну бригу и надзор породице. Од тада живи потпуно повучено, под бригом супруге Корине, дјеце Мика и Ђине те блиског пријатеља Жана Тода.

