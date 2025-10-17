Logo

Старо народно вјеровање: Шта никако не треба радити петком?

Извор:

Вечерње новости

17.10.2025

15:07

Коментари:

0
Старо народно вјеровање: Шта никако не треба радити петком?

Наши стари су вјеровали да сваки дан у недјељи има неко значење и да поједине ствари треба радити само одређеним данима.

Понедјељак

Понедјељак се сматра најсрећнијим даном у недјељи и вјерује се да ће дијете које се тада роди имати много много успјеха у животу. Ово је срећан дан дан за нови посао, али не и за велика путовања. Понедјељком не ваља узимати и давати позајмицу, јер се вјерује да дуг неће бити враћен и да ће паре пропасти.

Уторак

Према вјеровању уторак није добар и не савјетује се да се овог дана отпочиње било какав посао. Није препоручљиво уговарати женидбу или удају. Уторком се не крштава, не вјенчава и не пере веш.

Сриједа

Сриједа се убраја у срећне дане када се може отпочињати посао, кретати на пут, а дјеца рођена тог дана биће напредна и здрава. У неким нашим крајевима сриједу замишљају као светицу, па се може чути и израз Света сриједа, којој се обично завјетују болесници, па се некима чак и појављује да их излијечи.

Четвртак

За четвртак се често у народу каже: „Сви су дани добри, а четвртак понајбољи“. Тим даном се обављају припреме за свадбу, излази се у њиву на орање, а посебно се цијени четвртак од прољећа па до жетве, од Великог четвртка до Спасовдана.

Петак

Петак је дан за завршавање започетог, тада се ништа не позајмљује.

Тада се на трпезу не износи било шта од млијека, да вуци не би клали стоку и нападали чобане. Према вјеровању, петком се не треба чешљати јер боли глава и коса од чешљања петком брзо осиједи. Хришћани посте петком јер је тог дана Исус Христ разапет на крст.

Субота

Субота је дан који се посвећује покојнима, обилазе се и уређују гробови и пале свијеће.

Недјеља

У народу се недјеља сматра светим даном, облачи се свечано одијело, одлази у цркву, одмара, проводи вријеме са породицом и не ради се ништа. Недјеља је дан када је Христос васкрсао.

(Новости)

Подијели:

Тагови:

vjerovanje

narodna vjerovanja

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крсна слава црква православље

Занимљивости

Ово је један од најбитнијих славских обичаја: Сваки домаћин треба да га испоштује

2 д

0
Преовладала традиција: Ово су најпопуларнија дјечија имена у 2025. години

Друштво

Преовладала традиција: Ово су најпопуларнија дјечија имена у 2025. години

4 д

0
Непримјерено понашање младенаца на свадби, отац младе побјегао од срамоте

Занимљивости

Непримјерено понашање младенаца на свадби, отац младе побјегао од срамоте

1 седм

1
Ко је гори: свекрва или пуница?

Занимљивости

Ко је гори: свекрва или пуница?

3 седм

0

Више из рубрике

Какво вријеме нас сутра очекује?

Друштво

Какво вријеме нас сутра очекује?

2 ч

0
За 24 сата прикупљена средства за пут до Беча и прву терапију за Петра Шарића из Бањалуке

Друштво

За 24 сата прикупљена средства за пут до Беча и прву терапију за Петра Шарића из Бањалуке

4 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Појачан саобраћај на овим граничним прелазима

5 ч

0
Миксер

Друштво

Са тржишта повучена 264 миксера због опасности од пожара и повреда

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Кина провела једну од највећих чистки у војсци

16

32

ФСС: Споразумни раскид уговора са Пиксијем, тражи се замјена

16

31

Ужас у установи за незбринуту дјецу: Тинејџери имали однос пред другим дјететом, па му пријетили!

16

21

Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

16

09

Патолози из Српске раме уз раме са колегама из свијета по научним достигнућима у лијечењу рака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner