Старо народно вјеровање: Шта никако не треба радити петком?

Извор:
Вечерње новости
17.10.2025
15:07
Коментари:0
Наши стари су вјеровали да сваки дан у недјељи има неко значење и да поједине ствари треба радити само одређеним данима.
Понедјељак се сматра најсрећнијим даном у недјељи и вјерује се да ће дијете које се тада роди имати много много успјеха у животу. Ово је срећан дан дан за нови посао, али не и за велика путовања. Понедјељком не ваља узимати и давати позајмицу, јер се вјерује да дуг неће бити враћен и да ће паре пропасти.
Према вјеровању уторак није добар и не савјетује се да се овог дана отпочиње било какав посао. Није препоручљиво уговарати женидбу или удају. Уторком се не крштава, не вјенчава и не пере веш.
Сриједа се убраја у срећне дане када се може отпочињати посао, кретати на пут, а дјеца рођена тог дана биће напредна и здрава. У неким нашим крајевима сриједу замишљају као светицу, па се може чути и израз Света сриједа, којој се обично завјетују болесници, па се некима чак и појављује да их излијечи.
За четвртак се често у народу каже: „Сви су дани добри, а четвртак понајбољи“. Тим даном се обављају припреме за свадбу, излази се у њиву на орање, а посебно се цијени четвртак од прољећа па до жетве, од Великог четвртка до Спасовдана.
Петак је дан за завршавање започетог, тада се ништа не позајмљује.
Тада се на трпезу не износи било шта од млијека, да вуци не би клали стоку и нападали чобане. Према вјеровању, петком се не треба чешљати јер боли глава и коса од чешљања петком брзо осиједи. Хришћани посте петком јер је тог дана Исус Христ разапет на крст.
Субота је дан који се посвећује покојнима, обилазе се и уређују гробови и пале свијеће.
У народу се недјеља сматра светим даном, облачи се свечано одијело, одлази у цркву, одмара, проводи вријеме са породицом и не ради се ништа. Недјеља је дан када је Христос васкрсао.
(Новости)
