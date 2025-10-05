Непримјерено понашање младенаца на свадби, отац младе побјегао од срамоте

Извор:
Граница између лијепог и пристојног и дегутантног често је врло танка. Стога, ако не знате да ходате по ивици, боље не покушавајте да се играте - јер врло лако можете да склизнете у неукусно и (за одређене људе) узнемирујуће понашање.
Баш као младенци који су својим поступцима потпуно згрозили младиног оца.
Хтјели су да буду кул, а испали су баш кринџ. У жељи да испоштују обичај скидања подвезице зубима, који је чест у Сједињеним Америчким Државама и западној култури генерално, млада и младожења су се поприлично занијели, па је свадба на тренутак заличила на ноћни клуб у ком се губе све кочнице и инхибиције у понашању.
Провокативан плес, а онда још провокативнији покрети главом по младиној нози, били су довољни да њен отац преблиједи, окрене се и напусти просторију, преноси Блиц Жена.
У коментарима су младенце разапели на стуб срама.
“Ужасно, где је поштовање?”, “Ове предигре изводите у спаваћој соби, не у пуној сали”, “Женско си, а тако се понашаш испред родитеља, страшно”, “Не зна се ко је гори овдје”, “Јадан тата, гледа кћерку како се бламира пред толиким свијетом”, дио је опаски пристиглих испод видеа који су младенци самоиницијативно подијелили на Инстаграм.
Млада је чак покушала да се оправда ријечима да је “њен отац то исто радио са њеном мајком на свадби” – али није прецизирала да ли су само испратили обичај или су били подједнако провокативни као она и њен супруг.
Обичај скидања подвезице, који потиче из западних култура, изгледа тако што Током свадбене прославе младожења клекне испред младе, која сједи на столици, и затим скида њену подвезицу (коју носи изнад колена) користећи само зубе, без руку. Након скидања, младожења баца подвезицу мушким гостима – слично као што млада баца бидермајер дјевојкама. Онај ко је ухвати, према обичају, биће сљедећи који ће се оженити.
У неким тумачењима подвезица симболизује брачну срећу и плодност, а дијељење те среће са гостима сматра се добрим знаком.
