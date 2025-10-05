Градоначелник из Хрватске шокирао јавност: Писао о величини свог полног органа

Извор:
Градоначелник хрватског града Света Недеља Дарио Зуровец нашао се у центру пажње након простачког коментара који је оставио на друштвеним мрежама. Реагујући на критике једног корисника Инстаграма, Зуровец је написао: "Скромних и тврдих 25 центиметара у твоју љепшу половину", што је изазвало бурне реакције јавности.
Дарио Зуровец је у политичкој каријери често представљан као примјер успјешног локалног лидера у Хрватској.
Током три мандата, његов град (Света недјеља) је медијски истицан као мјесто брзог раста и инвестиција, а сам градоначелник уживао је високу подршку међу грађанима. У јавности је био препознатљив и по наглашеном личном имиџу, преноси Блиц.
Међутим, овај случај отворио је питање његовог односа према женама и начина комуникације са неистомишљеницима. Раније је већ био критикован због тога што је на јавним догађајима задатке препуштао сарадницама, али и због коментара упућеног једној саборској заступници којој је поручио да “оде на терапију”.
Опозициони политичари и дио јавности оцјењују да су Зуровчеве изјаве мизогине и недостојне једног градоначелника. Посебно се истиче чињеница да градоначелник није одмах повукао увредљив коментар, већ га је оставио да стоји јавно.
Коментар је иначе остављен након питања једног од корисника Инстаграма колико се уградио у један пројекат.
