26.12.2025

22:37

Рејтинг Емануела Макрона пао је на најнижи ниво од 2017. године
Фото: Tanjug/AP/Manon Cruz

Рејтинг француског предсједника Емануела Макрона пао је на 25 одсто у децембру, што је најнижи ниво од његовог ступања на функцију 2017. године, показали су резултати најновијег истраживања јавног мњења које је спровела агенција Толуна/Харис Интерактиве за француски информативни тв канал.

Након благог пораста у новембру, када је његова популарност достигла 29 одсто, Макрон је изгубио 4 процентна поена у децембру.

Овај пад се, како се наводи у извјештају, углавном објашњава преусмјеравањем пажње са међународних питања на унутрашњу политику Француске.

Према истом истраживању, само 37 одсто Француза планира да гледа традиционалне предсједничке честитке на крају године, што је смањење у односу на претходне године (40 одсто у 2024. и 43 одсто у 2023. години).

У истраживању се биљежи и пад популарности других кључних политичара. Премијер Француске Себастијан Лекорни је забиљежио благи пад на 34 одсто, док су највиши резултати међу члановима владе министар правде Жерал Дарманен (38 одсто), министар унутрашњих послова Лорен Нунез (28 одсто) и министарка културе Рашида Дати (24 одсто).

С друге стране, министар задужен за еколошке промене, Матје Лефевр забиљежио је раст од једног процентног поена, са 14 одсто на 15 одсто.

У самом врху политичког барометра налази се лидер екстремне деснице Жордан Бардела са 42 одсто, док је лидер Националног окупљања Марин ле Пен пала на 39 одсто.

На трећем мјесту су Бруно Ретајо, лидер десничарског републиканског блока и Марион Марешал, обоје са 30 процената.

Истраживање је спроведено између 22. и 23. децембра 2025. године на узорку од 1.099 особа, уз маргину грешке од 1,4 до 3,1 процента.

