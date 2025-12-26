Трамп и Бабиш о европским питањима и миграцијама

Извор:
Чешки премијер Андреј Бабиш данас је телефоном разговарао са предсједником Сједињених Држава Доналдом Трампом о миграцијама и европским питањима.
Бабиш је рекао да је разговор припреман већ неколико дана, али да до посљедњег тренутка није вјеровао да ће бити одржан.
"За нас, за Чешку, добра је вијест да сам разговарао са америчким предсједником на други дан Божића", навео је Бабиш у видео-поруци на "Иксу".
Бабиш је додао да је са Трампом разговарао и о Вишеградској групи, коју чине Чешка, Словачка, Пољска и Мађарска.
Прије недјељу дана, Трамп је честитао Бабишу недавно именовање за премијера и изразио увјерење да ће заједно постићи успјех, посебно у области одбране, енергетике и миграција.
