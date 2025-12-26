Logo
Трамп и Бабиш о европским питањима и миграцијама

Извор:

СРНА

26.12.2025

19:45

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Чешки премијер Андреј Бабиш данас је телефоном разговарао са предсједником Сједињених Држава Доналдом Трампом о миграцијама и европским питањима.

Бабиш је рекао да је разговор припреман већ неколико дана, али да до посљедњег тренутка није вјеровао да ће бити одржан.

"За нас, за Чешку, добра је вијест да сам разговарао са америчким предсједником на други дан Божића", навео је Бабиш у видео-поруци на "Иксу".

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Подршка Трампу у заштити хришћана

Бабиш је додао да је са Трампом разговарао и о Вишеградској групи, коју чине Чешка, Словачка, Пољска и Мађарска.

Прије недјељу дана, Трамп је честитао Бабишу недавно именовање за премијера и изразио увјерење да ће заједно постићи успјех, посебно у области одбране, енергетике и миграција.

Коментари (0)
  • Најновије

  • Најчитаније

21

07

Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

21

07

Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

21

01

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

20

58

Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

20

54

"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

