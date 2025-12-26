Logo
"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

26.12.2025

16:55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима
Фото: Tanjug/AP/Ng Han Guan

Кинеско министарство спољних послова у петак је објавило санкције усмјерене на 10 појединаца и 20 америчких одбрамбених компанија, укључујући Боингову филијалу у Сент Луису, због продаје оружја Тајвану.

Мјере замрзавају сву имовину коју компаније и појединци посједују у Кини и забрањују домаћим организацијама и појединцима да послују са њима, саопштило је министарство, преноси Јутарњи.хр.

Појединцима на листи, укључујући оснивача одбрамбене компаније Андурил Индустрис и девет виших руководилаца санкционисаних компанија, такође је забрањен улазак у Кину, додаје се.

Међу другим компанијама које су на мети су Нортроп Груман Системс Корпорејшн и Л3Харис Маритим Сервисиз.

Овај потез уследио је након што је Вашингтон прошле недјеље објавио продају оружја Тајвану вриједну 11,1 милијарди долара, што је највећи амерички пакет оружја том острву у историји, што је изазвало гњев Пекинга.

"Тајванско питање је срж интереса Кине и прва црвена линија која се не смије прећи у односима Кине и САД", рекао је портпарол кинеског Министарства спољних послова у саопштењу у петак.

"Сваке провокативне акције које пређу линију у вези са тајванским питањем наићи ће на снажан одговор Кине", наводи се у саопштењу, позивајући САД да престану са својим "опасним" напорима да наоружају острво.

Кина сматра Тајван, демократски управљано острво, дијелом своје територије, док Таипеи полаже право на суверенитет.

САД су, према закону из 1979. године, обавезне да обезбиједе заштиту људских права на Тајвану и средства за одбрану острва, иако је таква продаја оружја стални извор трења са Кином.

