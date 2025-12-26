Завладала озбиљна паника јер за пар дана уводе евро: Видјели смо шта се догодило Хрватима

26.12.2025
Хрватска је службено ушла у еврозону 1. јануара 2023. године, замијенивши своју досадашњу националну валуту куну, еуром. Приступање еврозони донијело је низ економских промјена за Хрватску и њене грађане.
Наиме, увођење еура олакшава трговину и финанцијске трансакције унутар ЕУ-а, смањује валутни ризик и трошкове конверзије те повећава привлачност Хрватске за стране инвестиције. Међутим, улазак у еурозону носи и одређене изазове и ризике.
Стабилност еура овиси о ширем европском господарству, а Хрватска више не може самостално прилагођавати каматне стопе или курс куне како би ублажила економске шокове. Осим тога, грађани и подузећа морали су се прилагодити новим цијенама, а увођење еура код бројних грађана изазвао је незадовољство и бројне критике. Најчешћи приговори односе се на свакодневни живот, особито на раст цијена и смањење куповне моћи, што је многима створило дојам да је увођење еура довело до погоршања животног стандарда.
Једна од најизраженијих негативних посљедица је перцепција поскупљења основних производа и услуга. Иако су власти наглашавале да еуро не би требао значајно утјецати на цијене, грађани су примијетили заокруживање цијена навише, посебно у угоститељству, трговини и услужним дјелатностима. Таква пракса додатно је оптеретила кућне буџете, особито умировљенике и обитељи с нижим приходима, те потакнула неповјерење према тржишном надзору. Осим раста цијена, дио јавности изражава незадовољство губитком националне валуте и осјећајем смањене економске самосталности. Грађани се такође жале на спорије прилагодбе плаћа и мировина у односу на раст трошкова живота. Све то придоноси дојму да терет преласка на еуро није равномјерно распоређен те да су негативне посљедице највише осјетили управо обични грађани.
Исти пут ускоро ће проћи и Бугарска која од 1. јануара уводи јединствену валуту Европске уније, али анкете показују да је балканска земља дубоко подијељена око тога је ли то добра одлука. Политико је разговарао с неким Бугарима о њиховим страховима и надама док се опраштају од своје националне валуте, лева. Антон Теофилов је 73- годишњи продавач на отвореној тржници у Пернику, малом граду 100 километара од Софије. На питање што мисли о придруживању Бугарске еврозони каже да подржава еуро.
