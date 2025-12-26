Претворите зимске ципеле у водоотпорне уз овај једноставан трик

Извор:
Она
26.12.2025
15:37
Коментари:0
Зима умије да буде немилосрдна према обући. Киша, снијег, бљузгавица и со на улицама врло брзо оставе траг на зимским ципелама, нарочито ако нису фабрички заштићене.
И док специјални спрејеви често коштају више него што бисмо жељели, рјешење се заправо крије у стварима које већ имате код куће.
Заштита зимских ципела може бити једноставна, брза и изненађујуће ефикасна, а све што вам је потребно јесте пчелињи восак или обична свијећа и фен за косу. Овај трик ствара танак, али поуздан водоотпорни слој који спречава продирање влаге и продужава вијек обуће током цијеле сезоне.
Прије него што почнете, важно је да су ципеле потпуно чисте и суве. Прашина, блато и влага спречавају да се восак равномерно веже за површину, па је овај корак кључан ако желите добар резултат.
Када су ципеле спремне, узмите пчелињи восак или обичну белу свијећу и истрљајте спољашњи дио обуће. Није потребно претјеривати, довољан је танак, видљив слој. Посебну пажњу обратите на шавове и спојеве, јер су то мјеста на којима вода најлакше проналази пут.
Затим долази дио са феном. Укључите га на најјачу температуру и усмјерите топао ваздух ка површини ципела. Восак ће почети да се топи и полако упија у материјал, стварајући заштитни филм који одбија воду. Овај процес траје свега неколико минута, али је пресудан за крајњи ефекат.
Када се восак охлади и стврдне, формира се баријера која не дозвољава води да продре у унутрашњост ципела. Након хлађења, евентуални вишак можете нежно уклонити меком крпом, али без претјераног трљања како се заштитни слој не би скинуо.
Резултат су суве ноге и ципеле које изгледају очувано чак и након шетње по киши или снијегу. Овај трик је посебно практичан за кожне и платнене зимске ципеле, а његова предност је што не захтјева новац, посебне препарате ни много времена.
У сезони када зима не бира, оваква мала, практична рјешења често праве највећу разлику.
(Она.рс)
Савјети
2 ч0
Савјети
4 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
7 ч0
Најновије
Најчитаније
16
55
16
36
16
32
16
28
16
24
Тренутно на програму