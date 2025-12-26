Logo
Large banner

Претворите зимске ципеле у водоотпорне уз овај једноставан трик

Извор:

Она

26.12.2025

15:37

Коментари:

0
Претворите зимске ципеле у водоотпорне уз овај једноставан трик

Зима умије да буде немилосрдна према обући. Киша, снијег, бљузгавица и со на улицама врло брзо оставе траг на зимским ципелама, нарочито ако нису фабрички заштићене.

И док специјални спрејеви често коштају више него што бисмо жељели, рјешење се заправо крије у стварима које већ имате код куће.

Заштита зимских ципела може бити једноставна, брза и изненађујуће ефикасна, а све што вам је потребно јесте пчелињи восак или обична свијећа и фен за косу. Овај трик ствара танак, али поуздан водоотпорни слој који спречава продирање влаге и продужава вијек обуће током цијеле сезоне.

Како да заштитите ципеле без посебне опреме

Прије него што почнете, важно је да су ципеле потпуно чисте и суве. Прашина, блато и влага спречавају да се восак равномерно веже за површину, па је овај корак кључан ако желите добар резултат.

Када су ципеле спремне, узмите пчелињи восак или обичну белу свијећу и истрљајте спољашњи дио обуће. Није потребно претјеривати, довољан је танак, видљив слој. Посебну пажњу обратите на шавове и спојеве, јер су то мјеста на којима вода најлакше проналази пут.

Затим долази дио са феном. Укључите га на најјачу температуру и усмјерите топао ваздух ка површини ципела. Восак ће почети да се топи и полако упија у материјал, стварајући заштитни филм који одбија воду. Овај процес траје свега неколико минута, али је пресудан за крајњи ефекат.

Зашто овај трик заиста функционише

Када се восак охлади и стврдне, формира се баријера која не дозвољава води да продре у унутрашњост ципела. Након хлађења, евентуални вишак можете нежно уклонити меком крпом, али без претјераног трљања како се заштитни слој не би скинуо.

Резултат су суве ноге и ципеле које изгледају очувано чак и након шетње по киши или снијегу. Овај трик је посебно практичан за кожне и платнене зимске ципеле, а његова предност је што не захтјева новац, посебне препарате ни много времена.

У сезони када зима не бира, оваква мала, практична рјешења често праве највећу разлику.

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

cipele

zima

čizme

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Horoskop

Занимљивости

Стиже тешка зима: Три знака хороскопа се суочава са изазовима

8 ч

0
Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

Србија

Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

1 д

0
Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме

Свијет

Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме

2 д

0
Аутомобил у снијегу

Ауто-мото

Како брже загријати мотор аутомобила зими?

3 д

0

Више из рубрике

Потребна вам је само једна столица: Пет вјежби да "спржите" доњи стомак

Савјети

Потребна вам је само једна столица: Пет вјежби да "спржите" доњи стомак

2 ч

0
Овај дио веш машине треба редовно чистити: Веш може да смрди послије прања због њега

Савјети

Овај дио веш машине треба редовно чистити: Веш може да смрди послије прања због њега

4 ч

0
Неко вас вријеђа: Ово су три магичне ријечи које помажу

Савјети

Неко вас вријеђа: Ово су три магичне ријечи које помажу

5 ч

0
Овај сок чудесно обнавља плућа пушача

Савјети

Овај сок чудесно обнавља плућа пушача

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

16

24

Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner