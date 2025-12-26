Logo
Large banner

Неко вас вријеђа: Ово су три магичне ријечи које помажу

26.12.2025

11:15

Коментари:

0
Неко вас вријеђа: Ово су три магичне ријечи које помажу
Фото: Vera Arsic/Pexels

Вријеђају вас, а не знате како да им узвратите? Експерт открива 3 ријечи које ће моментално ућуткати оног ко вас вријеђа и натјерати га да зажали.

Стручњакиња са Харварда открива: ево како уз помоћ само три ријечи у секунди ућуткати оног ко вас вријеђа!

Понекад, ако се пријатељ нашали на ваш рачун или изнесе "шаљиву" увреду, тешко је знати како да поступите. Па, ако се будете понашали као да вас коментар није увриједио, можда ће то изазвати више сличних увреда.

Како се понашати у оваквим ситуацијама најбоље зна стручњакиња за обрасце понашања која се школовала на Харварду – Сара Џејн Хо.

Владимир Путин

Свијет

Колико Руса вјерује Путину?

Она је оснивачица Института Сарита, школе која се фокусира на друштвене конвенције, и звијезда је Нетфликсове емисије "Пази на своје манире" у којој помаже младима да науче бонтон и како да се понашају у одређеним ситуацијама.

Ако се нађете на удару дрске примједбе, можете се супротставити љубазношћу и то само једним питањем.

"Јеси ли добро?"

– Ако вам је пријатељ рекао нешто лоше, ја обично подигнем поглед и кажем: ’Јеси ли добро? – каже она.

Те три ријечи могу сигнализирати да чак и ако увреду не схватате лично, није вам ни пријала.

Важан је и тон, наглашава Сара.

– Када кажете: "Јеси ли добро?" не будите кратки и оштри. Користите пријатељски тон – истиче она.

– Често се осјећам као да, када су људи непристојни, најбоља ствар је једноставно не рећи ништа – каже она.

Без обзира на то ко даје негативан коментар, не заборавите да му не дозволите да контролише ваше расположење.

– Највећа моћ је показати да друга особа нема моћ над вама – каже Сара, преноси Цнбц.

Сљедећи пут када вас неко пецне, не реагујте љутњом! Само реците те три ријечи, осмијехните се и погледајте како се друга страна моментално повлачи.

Подијели:

Тагови:

Савјети

vrijeđanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Овај сок чудесно обнавља плућа пушача

Савјети

Овај сок чудесно обнавља плућа пушача

2 ч

0
Херпес на усни

Савјети

Кућни трикови који помажу при првим симптомима херпеса

2 ч

0
Дерматолози објашњавају каква вода је идеална за умивање лица

Савјети

Дерматолози објашњавају каква вода је идеална за умивање лица

4 ч

0
Риба посна трпеза

Савјети

Трик за најукуснију пржену рибу: Умјесто у брашно, уваљајте је у ову намирницу

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

11

56

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner