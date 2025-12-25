Трик за најукуснију пржену рибу: Умјесто у брашно, уваљајте је у ову намирницу

Извор:
За припрему савршено пржене рибе која је хрскава споља, а сочна изнутра, важно је користити праву технику како би се избјегло прекомјерно упијање уља и масноћа. Ево трика како да вам пржење рибе постане једноставно и укусно.
Панирање рибљег филеа брашном често резултира тиме да риба упије много уља током пржења, што може учинити јело тешким и масним. То је разлог зашто се професионални кувари све чешће одлучују за алтернативне састојке како би постигли бољу текстуру и лакши оброк.
Кукурузни скроб је одлична замјена за брашно јер ствара танак, али изузетно хрскав слој на површини рибе. Његове предности укључују:
-Смањену апсорпцију уља током пржења.
-Хрскавију кору која се не распада.
-Лакшу текстуру која не преплављује природан укус рибе.
Припрема филета: Рибу осушите папирним убрусом како бисте уклонили вишак влаге, што ће помоћи да се скроб боље залијепи.
Облагање: Сваки комад рибе уваљајте у кукурузни скроб тако да буде равномјерно прекривен.
Пржење: Загријте уље на средњој температури и пажљиво спустите рибу у посуду. Пржите док не постигне златно-смеђу боју и хрскаву текстуру.
Циједећи вишак уља: Готову рибу извадите и положите на папирни убрус како би упио вишак масноће.
Користите неутрална уља попут сунцокретовог или уља од кикирикија која подносе високе температуре.
Додајте зачине у кукурузни скроб, попут соли, бибера, паприке или бијелог лука у праху, за додатну арому.
Рибу послужите уз свјежу салату и кришке лимуна за освјежавајући завршни додир.
Ова метода не само да гарантује савршен резултат већ чини ваше јело здравијим и пријатнијим за конзумацију.
