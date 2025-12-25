Logo
Large banner

Трик за најукуснију пржену рибу: Умјесто у брашно, уваљајте је у ову намирницу

Извор:

Крстарица

25.12.2025

12:57

Коментари:

0
Риба посна трпеза
Фото: Valeria Boltneva/Pexels

За припрему савршено пржене рибе која је хрскава споља, а сочна изнутра, важно је користити праву технику како би се избјегло прекомјерно упијање уља и масноћа. Ево трика како да вам пржење рибе постане једноставно и укусно.

Зашто избјегавати брашно?

Панирање рибљег филеа брашном често резултира тиме да риба упије много уља током пржења, што може учинити јело тешким и масним. То је разлог зашто се професионални кувари све чешће одлучују за алтернативне састојке како би постигли бољу текстуру и лакши оброк.

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Са бањалучке Скупштине повучена тачка о бесплатним плацевима

Рјешење: Кукурузни скроб

Кукурузни скроб је одлична замјена за брашно јер ствара танак, али изузетно хрскав слој на површини рибе. Његове предности укључују:

-Смањену апсорпцију уља током пржења.

-Хрскавију кору која се не распада.

-Лакшу текстуру која не преплављује природан укус рибе.

Како припремити рибу са кукурузним скробом?

Припрема филета: Рибу осушите папирним убрусом како бисте уклонили вишак влаге, што ће помоћи да се скроб боље залијепи.

Витамин Д

Здравље

Да ли је боље узимати витамине прије или послије оброка?

Облагање: Сваки комад рибе уваљајте у кукурузни скроб тако да буде равномјерно прекривен.

Пржење: Загријте уље на средњој температури и пажљиво спустите рибу у посуду. Пржите док не постигне златно-смеђу боју и хрскаву текстуру.

Циједећи вишак уља: Готову рибу извадите и положите на папирни убрус како би упио вишак масноће.

Додатни савјети за бољи укус:

Користите неутрална уља попут сунцокретовог или уља од кикирикија која подносе високе температуре.

Додајте зачине у кукурузни скроб, попут соли, бибера, паприке или бијелог лука у праху, за додатну арому.

Меланија Трамп

Стил

Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом

Рибу послужите уз свјежу салату и кришке лимуна за освјежавајући завршни додир.

Ова метода не само да гарантује савршен резултат већ чини ваше јело здравијим и пријатнијим за конзумацију.

Подијели:

Тагови:

Риба

Hrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жељко Шкондрић.

Република Српска

Шкондрић: Има основа за приговор Апелационом вијећу суда БиХ

1 ч

0
Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

Србија

Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

1 ч

0
Горан Рамовић нестао у Пазарићу

Хроника

Горан Рамовић (19) нестао на подручју Пазарића, породица моли за помоћ

1 ч

0
Јелена Розга открила како проводи празнике

Сцена

Јелена Розга открила како проводи празнике

1 ч

0

Више из рубрике

Тепих

Савјети

Спреј од 3 састојка учиниће да ваш тепих изгледа као нов

1 ч

0
Поклони

Савјети

Упакујте професионално поклон помоћу даске за пеглање (ВИДЕО)

5 ч

0
Како да послије празника не останете у дуговима: Ови савјети спасавају ваш новчаник

Савјети

Како да послије празника не останете у дуговима: Ови савјети спасавају ваш новчаник

17 ч

0
Снијег и лед са степеништа нестају у трену уз састојке које сви имамо у кући

Савјети

Снијег и лед са степеништа нестају у трену уз састојке које сви имамо у кући

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

13

30

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner