Јелена Розга открила како проводи празнике

25.12.2025
12:18
Коментари:0
Јелена Розга наступала је у Трогиру у склопу Адвента, а тамо је открила како је изгледало њено одрастање у оближњој Близни у трогирском залеђу.
"Радила сам мало. Бака Јела ме увијек чувала и пазила, ја нисам баш била нешто око тих маслина и лозе, моји су све то имали, радили су вино и маслиново уље. Ја бих отишла по уре, онда бих лагано пјешице кући и слушала Магазинове старе плоче на дједов грамофон и вјежбала бих испред огледала", рекла је за Ин магазин.
Каже да је вољела јести домаћа јаја.
"Коке сам вољела и свако јутро бих ишла по фришка јаја, то је најслађе онако појести. Оно јаје би још било вруће, здраво и бакино маслиново уље", додала је.
Јелена на Бадњак и Божић, упркос бројним понудама, не жели радити. То је, каже, вријеме резервисано за њеног дечка Ивана Хуљића, породицу и пријатеље.
Фудбал
Фудбалер преминуо због талисмана
"И онда ћу лијепо на Бадњак ујутро у град, то је под обавезно, мало на Риву, појести бакалар и у неку пристојно вријеме ћу код својих на ручак. Мама се држи старих обичаја, увијек кити бор на Бадњак, поједемо нешто фино, вратимо се дома и онда идемо на вечеру код Петра и Хане", рекла је она.
На окупљање код Петра и Хане дођу и Тончи и Вјекослава Хуљић.
"Буде цијела породица и буде нам лијепо и гуштамо. И онда сљедећи дан, на Божић одемо на ручак мало код једних, мало код других. И ја ћу ја мислим кад то поједем, и са свима се изљубим и изгрлим спавати до 26. док не будем требала ићи на пут", додала је Розга, преноси Индекс.
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму