Марија Шерифовић отворила душу: "Свакој самохраној мајци треба да се додијели пехар"

24.12.2025
Пјевачица Марија Шерифовић одговарала је на питања пратиоца и том приликом се дотакла разних тема, а највише питања добила је за сина Мариа и мајчинство.
Прво питање је било колико ју је мајчинство промијенило:
''У брзини адаптација на ситуацију илити у брзини прихватања те ненормалне амплитуде промјене емоција'', прича Марија и открива да ли је строга мајка:
''Сви око мене говоре он је мали, он је мали, ја кажем није мали, он све зна, све разумије. Мислим да сада нисам, он је толико активан да је то чудо Божије, а на мени је тренутно сада само да га сачувам'', рекла је она.
Марија се овом приликом дотакла и како је то бити самохрана мајка.
''Ја обзиром на то да за друго не знам, не видим никакву тежину… У ствари, видим и знам да свакој самохраној мајци треба да се додијели пехар, диплома, плата од 5.000 евра. Самохране мајке да постану богом дане особе'', поручила је пјевачица.
Шерифовићева је истакла да не би вољела да њен насљедник настави да се бави пјевањем, али би жељела да зна нешто о музици.
''Не бих вољела да пјева, вољела бих нешто да свира или нека продукција. Пјевање би му у Србији било претешко'', сматра Шерифовићка.
Марија истиче колико је спознаја мајчинства посебна.
''Ја мислим да то из дана у дан, из недјеља у недјељу, та љубав се раздваја како је он све већи, како се та љубав умножава… Тек онда схватамо колико је то најважнија улога у нашем животу и нешто без чега више не можете'', каже она.
Неко ју је питао какав је осјећај био када ју је син назвао “мама”.
Сјајан, али сада већ није сјајан јер изговара милијарду пута дневно али осим мама говори и “Маја”.
Она се дотакла и једне непријатне ситуације са фаном.
''Давно је то било. Пришла ми је особа да се сликамо, па послије: “Е, није добра слика”, па хајде опет, ја се сликам опет. “Е Маре, ај сад сестра”. Хајде може. Онда смо отишли у неки ноћни бар и опет иде та особа рекао: “Аман, брате више, шта сад још”, и њему крене неки бијес и гурка и та особа је гурнула руку између мојих пријатеља и обезбјеђења и дохватила је мене за врат и стегла ме је јако, али ја сам чула јак крц носила сам крагну био ми је повријеђен пршљен али шта да радим, има лудих људи али на мени је да вјерујем да сте сви нормални'', рекла је Марија.
Једна дјевојка позвала ју је на дејт, на шта је кратко одговорила:
''Јој, Алма не могу много ми је лијепо овако'', нашалила се пјевачица, преноси Блиц.
