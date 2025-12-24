''Обновили смо романсу'': Марија Шерифовић показала згодног фрајера

Извор:
24.12.2025
Поп звијезда Марија Шерифовић свој љубавни живот крије далеко од очију јавности, али сада је направила мали штос путем друштвених мрежа.
Објавила је селфи снимак са једним згодним фрајером и написала:
"Након 7 година смо обновили романсу", написала је Шерифовићева.
У питању је персонални тренер Митар, те нема сумње да се ово обнављање "романсе" односи на то да ће Марија поново почети са тренинзима.
