''Обновили смо романсу'': Марија Шерифовић показала згодног фрајера

Агенције

24.12.2025

13:46

''Обновили смо романсу'': Марија Шерифовић показала згодног фрајера
Поп звијезда Марија Шерифовић свој љубавни живот крије далеко од очију јавности, али сада је направила мали штос путем друштвених мрежа.

Објавила је селфи снимак са једним згодним фрајером и написала:

"Након 7 година смо обновили романсу", написала је Шерифовићева.

У питању је персонални тренер Митар, те нема сумње да се ово обнављање "романсе" односи на то да ће Марија поново почети са тренинзима.

Марија Шерифовић са тренером

Marija Šerifović

