Нова правила на пумпама, казне незамисливе за обичне смртнике

Аутор:АТВ
16.03.2026
15:17
Коментари:1
Као одговор на знатно повећане цијене горива које су резултат иранско-ирачког рата, њемачка влада покренула је пакет мјера.
Планови укључују пооштравање антимонополских закона како би се цијене горива држале под контролом.
Регион
Надаље, бензинске станице смију да подижу цијене само једном дневно - у подне. Међуминистарске консултације за одговарајуће законске измјене покренуте су у недјељу, рекао је портпарол владе.
Бродски промет у Ормушком мореузу, уском пловном путу између Персијског и Оманског залива, практично је стао због иранске блокаде.
Свијет
То узрокује раст цијена нафте. Цијене горива у Њемачкој посебно су нагло порасле, рекао је Томасо Дусо, предсједник Комисије за монополе. То је видљиво из података Европске комисије о цијенама горива у 27 држава чланица.
"Чињеница да су повећања цијена у Њемачкој знатно већа од европског просјека указује на то да морамо ријешити структурне проблеме на тржишту нафте".
Пратећи аустријски модел, бензинске станице смију да подижу цијене само једном дневно, у подне, како је влада већ најавила. Снижење цијена биће допуштено у било ком тренутку.
Република Српска
Прекршаји би могли да се казне износима до 100.000 евра, према владиним изворима. Ново правило има за циљ да осигура већу транспарентност и мање краткорочних флуктуација цена на пумпама.
Међутим, спорно је хоће ли ново правило заправо имати ефекта на смањење цијена.
Конкретно, то се односи на надзор злоупотребе у сектору горива. Канцеларија за картеле добиће већа овлашћења за предузимање мјера против доминантних компанија у сектору горива када постоје докази о превисоким цијенама.
Према владиним изворима, у случајевима наглог раста цијена, терет доказивања биће обрнут: компаније ће морати да докажу да су њихова повећања цијена објективно оправдана. То би требало знатно да олакша тијелима за картеле предузимање мјера против прекомјерних цијена. Модел за то су прописи на тржиштима електричне енергије и гаса.
Надаље, убрзаће се тзв. секторске истраге Канцеларије за картеле. Циљ је омогућити брже откривање кршења антимонополских прописа и бржу примјену корективних мјера.
Свијет
Њемачка министарка привреде Катерина Рајхе већ је најавила да влада испитује пооштравање контроле злоупотребе Канцеларије за картеле у сектору горива, што би довело до строже контроле трошкова и цијена.
Арманд Зорн, замјеник парламентарног вође СПД-а, рекао је да се антимонополски закон мора пооштрити - "како нафтне компаније не би могле да повећају своју добит на штету потрошача као резултат кризе".
Политичари из конзервативних странака ЦДУ/ЦСУ и СПД позивају на опсежније мјере. Зорн се залагао за увођење "ограничења цијена горива“:
Свијет
"Цијене бензина и дизела не смију нагло да расту у односу на цену сирове нафте".
Свен Шулце (ЦДУ), премијер Саксоније-Анхалт, затражио је у листу "Билд" смањење пореза на енергију док се тржиште не нормализује.
Радна група коју је именовала коалиција за рјешавање растућих цијена састаје се у понедјељак у Берлину. Очекује се да ће присуствовати представници нафтних компанија, заједно са Андреасом Мундтом, предсједником Савезне канцеларије за картеле.
Цијене горива наставиле су да расту. У суботу су цијене дизела и горива Е10 у просјеку благо порасле широм Њемачке, према АДАЦ-у (Њемачки аутомобилски клуб).
Савјети
Литар дизела коштао је 2,153 евра – 0,4 цента више него претходног дана.
Цијена бензина Е10 износила је 2,035 евра по литру, што је 0,7 центи више него претходног дана. Иако су обје цијене порасле други дан заредом, и даље су нешто ниже него у уторак, најскупљи дан од почетка рата.
Упркос притужбама возача широм Њемачке на високе цијене горива, очигледно се не вози знатно мање. Анализа коју је спровео стручњак за саобраћајне податке ТомТом за Њемачку новинску агенцију (дпа) није открила значајно смањење километраже, преноси "Феникс магазин".
"Наши подаци не дају назнаке да се километража знатно смањила током периода високих цијена“, рекао је портпарол ТомТома.
"Умјесто тога, током периода који се разматрају остала је релативно стабилна", додао је.
То би могло бити повезано са типичним сезонским повећањем мобилности у прољеће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
47
19
45
19
44
19
35
19
32
Тренутно на програму